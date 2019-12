Lissone. Pista di pattinaggio aperta nella nuova location di Piazza IV Novembre

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 5 dicembre 2019 – Una location tutta nuova per riscoprire una tradizione consolidata. Immancabile in occasione delle festività natalizie, ritorna a Lissone la pista di pattinaggio sul ghiaccio, promossa dall’Amministrazione Comunale nell’ambito delle iniziative programmate per il mese di dicembre e di gennaio.

Ad ospitare la Pista di pattinaggio – della dimensione di 30 metri per 9 metri – sarà, per la prima volta, Piazza IV Novembre nell’area antistante l’ingresso della Biblioteca Civica.

Fra i due filari di alberi, in una cornice suggestiva e caratteristica, la Pista di pattinaggio resterà aperta fino al 12 gennaio 2020 con orario pomeridiano nei giorni festivi (dalle ore 14.30 alle ore 19.30) e intero (dalle ore 10 alle ore 19.30) nel corso dei weekend.

I bambini avranno a disposizione una pista in cui divertirsi con l’aiuto dei tutor “Pinguini” e “Orsetti” che potranno aiutare i più piccoli nei movimenti e nel primo contatto col ghiaccio. Sul posto ci sarà anche la possibilità di noleggio pattini.

La pista di Piazza IV Novembre resterà aperta al pubblico fino al 12 gennaio 2020 con i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 19.30, sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 19.30.

Costo d’ingresso € 5,00 per gli adulti, € 4,00 fino ai 12 anni (tariffa oraria), noleggio pattini: € 2,00.