Nerviano. Ambulanza si ribalta in incidente sulla S.S. del Sempione, 8 coinvolti

(mi-Lorenteggio.com) Nerviano, 5 dicembre 2019 – Un’ambulanza della Rho Soccorso ribaltata e 8 coinvolti, tra questi tre minori di 14, 15 e 16 anni, è il bilancio di un incidente avvenuto alle ore 21.16, lungo la strada statale del Sempione, all’altezza dell’incrocio del centro commerciale Auchan. In corso di chiarimento la dinamica del sinistro da parte dei Carabinieri della Compagnia di Legnano, che oltre a compiere i rilievi, hanno messo in sicurezza la statale per permettere le operazioni di soccorso.

Sul posto sono giunte anche due automediche e cinque ambulanze, che hanno trasportato i feriti, alcuni in codice giallo e altri in codice verde, mentre uno in codice rosso con un trauma addominale, negli ospedali di Rho e Legnano, e i Vigili del Fuoco

V. A.