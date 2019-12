Speciale Natale: Cesano in festa con un programma ricco di appuntamenti tra mercatini, spettacoli teatrali e presepi

Tante occasioni per scendere in piazza e vivere la città insieme. “Ci teniamo – ha detto il Sindaco Simone Negri – a offrire ai cittadini un programma denso di iniziative con un unico scopo: restituire una città viva e coesa”

Cesano Boscone (5 dicembre 2019) – È partita lo scorso week end la kermesse natalizia di Cesano Boscone: eventi per tutti i gusti previsti sul territorio sino al giorno dell'Epifania.

A dare inizio al periodo di festa è stata l’inaugurazione del Villaggio di Natale e della pista di pattinaggio. La pista resterà aperta sabato, domenica e durante le vacanze scolastiche dalle 10.30 alle 21; da lunedì a venerdì dalle 15.30 alle 19.30.

“Sono soddisfatto – ha detto il vicesindaco Salvatore Gattuso – per il calendario che è una vera occasione per vivere la città e stare insieme. Si è creata una grande sinergia tra l’amministrazione e il Rione La Corte, che ringrazio, insieme a tutti coloro che hanno contribuito a questa ricca offerta di eventi. Abbiamo, infatti, un vero e proprio Villaggio di Natale, con le casette di legno, e ancora la pista di pattinaggio, la giostra, oltre che le luminarie, grazie anche alla partecipazione dei commercianti cesanesi. Si spera così anche di rianimare il commercio di vicinato”.

Un ricco programma per vivere insieme l’atmosfera del Natale in centro e nei quartiere con tante iniziative per tutta la famiglia: spettacoli teatrali per bambini, mercatini di Natale, esibizioni sulla pista di ghiaccio, burattini, musica, balli oltre a momenti per assaporare in compagnia castagne e vin brulé.

“Come ogni anno – ha detto l’assessora Ilaria Ravasi – la programmazione natalizia sarà molto ricca di eventi, e non solo nel centro storico con il villaggio di Natale. Grazie alla collaborazione con le associazioni culturali del territorio, che ogni volta mettono a disposizione risorse, vivacità ed entusiasmo, ogni fine settimana saranno organizzati anche al quartiere Giardino, al quartiere Tessera e al Pasubio, mercatini, spettacoli teatrali, presepi e l’immancabile raccolta di letterine di Babbo Natale”.

La programmazione si concluderà con l’arrivo della Befana il 6 gennaio presso il Villaggio di Natale dove i bambini potranno ritirare la calza che avranno appeso sotto il camino in centro per poi dirigersi alle ore 16 all’auditorium di via Vespucci per assistere alla lettura animata “La Befana cambia look?” e allo spettacolo di magia.

