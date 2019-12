Brusca frenata della metro in San Babila: il bilancio dei feriti

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 6 dicembre 2019 – Dopo la brusca frenata avvenuta lo scorso 27 novembre nella fermata di Bisceglie, dove rimasero contusi alcuni passeggeri, nella tarda serata di oggi, intorno alle ore 18.16, sempre per una brusca frenata lungo la linea 1, in un convoglio diretto a Sesto, 15 persone sono rimaste coinvolte: sul posto sono giunte 7 ambulanze e due automediche che li hanno valutati sul posto. Per otto di loro non si è reso necessario il ricovero, le altre sette persone sono state portate nei vari ospedali cittadini in codice verde e uno in giallo al Fatebenefratelli.

V. A.