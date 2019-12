Buccinasco. FitActive aperta senza autorizzazione, il Comune chiude

In seguito a controlli del Servizio alle Imprese e della Polizia Locale, è emerso che la

palestra ha aperto senza i necessari permessi

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 6 dicembre 2019 – Questa mattina il Comune ha predisposto la chiusura della palestra FitActive Buccinasco in via Mantegna in seguito a controlli eseguiti dal Servizio alle

Imprese e dalla Polizia Locale. Il centro, di recente apertura, è infatti sprovvisto delle necessarie

autorizzazioni: il legale rappresentante non ha presentato la SCIA in Comune e la società che

gestisce la palestra attualmente risulta non attiva anche presso la Camera di Commercio di Milano.

“Dai controlli di routine del nostro Comune – dichiara il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti – è

emerso che la nuova palestra di via Mantegna ha aperto senza permessi commerciali, senza

presentare la dichiarazione di inizio attività (nonostante mesi di pubblicità) né i permessi per la

somministrazione di bevande e per il solarium. Come ho sempre detto, il controllo del territorio da

parte della nostra Amministrazione è quotidiano e costante e riguarda sia i cantieri che le attività

commerciali, non facciamo sconti a nessuno. Ringrazio ancora una volta l’efficienza dei nostri

uffici, in particolare in questo caso il Servizio alle Imprese e la Polizia locale”.

“Ci auguriamo che l’impresa regolarizzi al più presto la sua posizione – continua il sindaco Pruiti –

in modo da poter riaprire a tutela dei nostri concittadini che hanno sottoscritto l’abbonamento.

Noi abbiamo il dovere di eseguire i controlli e continueremo su questa strada”.

Redazione