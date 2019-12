Cesano. Paura per una signora caduta dalla scala mentre prepara gli addobbi natalizi

(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 6 dicembre 2019 – Nel pomeriggio di oggi, Polizia Locale in azione in via Milano, 12, insieme ad un’ambulanza della Croce Verde, per soccorrere una signora caduta bruscamente e improvvisamente da una scala, sulla quale era salita, con forte passione, per mettere alcuni addobbi natalizi, ma, ha perso l’equilibrio cadendo a terra.

La donna, dopo le prime cure e una approfondita valutazione, è stata trasportata in codice verde all’ospedale San Carlo di Milano, in quanto ha riportato leggere contusioni.

V. A.