Concerto di Natale della Città di Bergamo 2019

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 6 dicembre 2019 – Si è tenuta venerdì 6 dicembre alle ore 11.30 presso la Sala Cavalli a Palazzo Frizzoni – Comune di Bergamo – la Conferenza Stampa del 14° Concerto di Natale della Città di Bergamo che si terrà sabato 21 dicembre alle ore 20.45 presso il PalaCreberg di Bergamo.

All’evento hanno portato il loro saluto i seguenti Relatori:

–

– Presidente Proloco Bergamo | Roberto Gualdi

– Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Bergamo | Marcella Messina

– Presidente dell’Associazione Moya Moya | Giusi Rossi

– Presidente dell’Associazione Spazio Autismo | Tino Manzoni

– Per l’Associazione Spazio Autismo | Maria Carla Marchesi

– Presidente Avis Bergamo | Roberto Guerini

– Per la Fondazione ASM | Luigi Riccardi

– Soprano Silvia Lorenzi

– Per il Coro Montessori diretto dal M° Massimiliano Panza | Monica Bertuletti

Il Concerto di Natale della Città di Bergamo, promosso da Proloco Bergamo, quest’anno compie 14° anni!

Un concerto adolescente, che più che mai preme per esprimere la propria personalità. Sarà forse (speriamo, vogliamo, desideriamo…) un concerto di volta, un momento di emancipazione.

Un Natale speciale, carico di pensieri tanto lunari quanto poetici, straripante di buoni propositi e di fiducia nel futuro, anche se a volte tutto attorno sembra andare al contrario.

Un concerto che libera ossigeno, che alimenta i cuori, che batte in sincrono con i bisogni di questa Terra.

Un momento di solidarietà, un sostegno agli invisibili e a chi quotidianamente si impegna per garantire loro un futuro sereno. Un concerto illuminato dalla Luna…

Il concerto sostiene:

Associazione Spazio Autismo

Associazione Amici del Moyamoya

Gli spettatori sono invitati a lasciare un’offerta a favore delle associazioni.

Si ringraziano sentitamente i Partner che aderiscono a questa 14° edizione, i musicisti che portano sul palcoscenico del PalaCreberg la loro arte, e gli spettatori che, speriamo come ogni anno, non faranno mancare la loro fedele partecipazione e generosità.

Sarà un piacere ritrovarsi tutti insieme il prossimo 21 dicembre per vivere una serata entusiasmante e regalare una speranza a chi ne ha tanto più bisogno.

SPAZIO AUTISMO

L’Associazione Spazio Autismo nasce nel 2000 e si adopera per migliorare lo sviluppo di comportamenti relativi alla comunicazione, all’interazione sociale e all’apprendimento dei minori inseriti nella scuola e nelle strutture del tempo libero; finalizzare lo sviluppo dell’autonomia; promuovere l’orientamento scolastico per l’avvio al lavoro; organizzare attività ludiche durante le vacanze estive; favorire la formazione musicale per la costituzione di un’orchestra sinfonica; sviluppare attività sportive con il supporto di Associazioni del territorio; sostenere la formazione di insegnanti ed educatori.

L’Associazione sostiene in particolare la gestione del Centro Spazio Autismo di Bergamo e i progetti “FaiConMe” per il tempo libero degli adolescenti autistici, “Spazio autismo estate e autonomia”.

AMICI DEL MOYA MOYA

L’Associazione Amici del Moya Moya ONLUS nasce dall’esperienza di Monica Rossi, una donna della provincia di Bergamo, affetta da una rara malattia conosciuta come Moyamoya. Si tratta di una vascolopatia cerebrale, da causa sconosciuta, caratterizzata dall’occlusione bilaterale della parte finale della carotide interna e da una fitta rete di vasi neoformati alla base del cervello. Questa ricca rete di vasi appare all’angiografia come una “nuvola di fumo” che in giapponese si dice appunto Moyamoya. L’Associazione si impegna a diffondere ed approfondire la conoscenza della malattia, indirizzare le famiglie e i pazienti verso strutture adeguate, aiutare finanziariamente chi non può coprire le altissime spese di riabilitazione.

Sempre presente AVIS BERGAMO che sostiene l’iniziativa da diverse edizioni. Importante per questa associazione è la ricerca di donatori di sangue e plasma.

Un invito quindi, con questo Concerto di Natale 2019, a donare per aiutare chi più ne ha bisogno.

GLI ARTISTI

Silvia Lorenzi | Voce

Sergio Orlandi | Tromba e Flicorno

Marco Gotti | Clarinetto e Sax

Paolo Manzolini | Chitarre ed Elettronica

Stefano Gatti | Pianoforte e Tastiere

Marco Gamba | Basso e Contrabbasso

Stefano Bertoli | Batteria e Percussioni

Con la collaborazione straordinaria del coro Montessori diretto dal M° Massimiliano Panza

Sarà possibile prenotare i biglietti inviando un’e-mail a info@prolocobergamo.it

Assegnazione fino ad esaurimento posti.