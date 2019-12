Corsico. Sala gremita per la presentazione del libro TUTTA COLPA DI CHIARI di Giulia Mauro

di Chiara Caddeo

(mi-Lorenteggio.com) Corsico, 6 dicembre 2019 – Grandissimo successo ieri sera al centro sociale di via Curiel 23 a Corsico per la presentazione del libro TUTTA COLPA DI CHIARI di Giulia Mauro, evento organizzato dall’Associazione Culturale e Ricreativa Toc Toc ci siamo anche noi in collaborazione con l’Associazione Internazionale Chiari e…-APS.

Sala gremita con 140 persone per portare in quartiere argomenti quali Cultura e Sanità.

Sicuramente l’Associazione Toc Toc ci siamo anche noi presente al Quartiere Lavagna dal giugno 2015 ha visto lungo, portando argomenti insoliti ma sicuri che i cittadini del quartiere sarebbero stati sensibili a certi tipi di argomentazioni.

A condurre la serata Francesco Magisano il quale ha introdotto i vari capitoli del libro di Giulia Mauro uno ad uno e facendo intervenire la stessa su ogni capitolo la quale con molta semplicità, la stessa che ha avuto nello scrivere il libro, è riuscita a trasmettere messaggi e sensazioni.

Giulia ricorda il papà (suo angelo custode) morto a 36 anni quando lei ne aveva quasi 3. Padre che la teneva sulle spalle cantando la canzone di Claudio Baglioni “Strada facendo”. Strada che purtroppo hanno potuto percorrere poco assieme anche se la grande fede di Giulia le permette di sentirselo sempre vicino.

Parla successivamente di Rocco, dopo anni nuovo compagno della madre, con un figlio Michele che Giulia dopo varie difficoltà iniziali, causate da una forma di gelosia nei suoi confronti, cominciò ad amarlo come un fratello.

Dopo breve tempo Rocco si ammalò e cominciò a fare la dialisi. Da lì a poco la sua salute peggiorò e ne conseguì la sua morte. Anche lui sempre, anche se in altro modo, presente nella vita di Giulia.

Giulia in un successivo capitolo parla della nascita della figlia Sofia considerata fin dall’inizio l’Ancora della sua vita. Molto commovente il momento in cui Sofia mentre la madre parla di Lei Le sia avvicina avvolgendola in un caloroso e commovente abbraccio

Parla successivamente della malattia di Marco suo fratello e ricorda il momento in cui andando a sbirciare la sua diagnosi riconosce anche in Lei la stessa malattia. Venne diagnosticata la SINDROME DI CHIARI, Sindrome che solo dopo anni è stata riconosciuta riconducibile come causa della morte del padre. Da lì il titolo del libro TUTTA COLPA DI CHIARI.

Malattia come lei definisce IMPEDIMENTO PER IL CORPO MA NON NECESSARIAMENTE PER LA VOLONTA’.

Malattia per cui andò a Barcellona con tanti sacrifici economici per farsi operare.

Aveva il desiderio che questo viaggio fosse tanto veloce per poter dimenticare ed iniziare più forte di prima perché troppa era la fretta di godersi la vita.

Il libro si conclude con l’ottavo ed ultimo capitolo dove Giulia dice che la sua anima fa la guerra col proprio corpo e nonostante la patologia si impegnerà a non mollare mai. Ci dice anche che non è la fine anzi è l’INIZIO DEL RESTO DELLA MIA VITA.

Ad ogni capitolo applausi e tantissima commozione. Giulia anche di persona è riuscita a trasmettere emozioni riuscendo a tenere gli sguardi su di lei fino alla fine dell’evento.

È intervenuta anche Fiorella Rossi, presidente dell’Associazione Internazionale Chiari e…- APS parlando della sindrome attraverso le risposte date a specifiche domande fatte da alcuni presenti.

Serata con intermezzi musicali del cantante AL SONORA che ha reso la serata ancor più piacevole nonostante la tematica.

Giulia ha saputo con la sua semplicità ottenere l’attenzione di tutti riuscendo ad incuriosire tutti a tal punto che nel dopo evento ha dovuto scrivere tante dediche perché tantissimi sono stati i libri venduti.

A fine serata è stato offerto un rinfresco che ha permesso di creare un bel momento di integrazione fra gli intervenuti.

Parte del ricavato andrà devoluto all’Ospedale Gaslini di Gevova per sostenere la ricerca.

Chiara Caddeo