Il Rotary Club Cairoli con la Caritas Diocesana di Sannazzaro de Burgondi dona 470 kg di generi

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 6 dicembre 2019 – Giovedì 5 dicembre 2019 il Rotary Club Cairoli in collaborazione con la Caritas Diocesana di Sannazzaro de Burgondi ha donato 470 kg di generi alimentari che andranno sostegno di 50 famiglie residenti sul territorio di Sannazzaro, Ferrera Erbognone, Balossa Bigli e Pieve Albignola. Le famiglie bisognose ogni 15 giorni riceveranno un pacco contenete i generi alimentari di prima necessità, tra cui riso e pasta.

“In un momento difficile nel quale, anche attraverso il banco alimentare, si fatica a soddisfare le molteplici richieste di aiuto, questo service consentirà ai volontari di Caritas Sannazzaro di soddisfare le primarie necessità di circa 190 persone” sono le parole di Don Luca Girelli, responsabile della Caritas di Sannazzaro che ha ringraziato il Rotary Club Cairoli per la generosità dimostrata.

Il presidente del Cairoli, Luigi Zucca ha ringraziato a sua volta il socio Massimo Prina per aver donato il riso e il responsabile di Carrefour di Mede per aver ceduto a prezzo calmierato le derrate alimentari. “Voglio anche ringraziare il prefetto del club Paolo Luise che è stato il trait d’union tra le realtà coinvolte senza il quale il service non sarebbe stato possibile” ha proseguito Zucca ribadendo inoltre quanto il R.C. Cairoli sia molto attento e sensibile verso le realtà locali alle quali dedica lo stesso impegno che rivolge ai service internazionali quali il progetto End Polio Now, per l’eradicazione della poliomielite dal mondo.