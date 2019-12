Le iniziative a Trezzano per il Natale

Domani 7 dicembre alle 16.30 l’inaugurazione della Casa di Babbo Natale realizzata con materiali di recupero al Punto Expo di via Vittorio Veneto. Per i bambini mercoledì 11 dicembre anche il primo spettacolo della rassegna teatrale dedicata ai più piccoli e tante altre iniziative per tutto il mese

Trezzano sul Naviglio, 6 dicembre 2019 – Dal camino al vassoio di pasticcini, dalla cucina agli armadi, tutto è stato realizzato con materiale da riciclo, grazie a una fitta rete di famiglie, associazioni e aziende che hanno donato tutto ciò che serviva che altrimenti sarebbe diventato rifiuto. Per il terzo anno la Sala Punto Expo ospita la Casa di Babbo Natale, la dimora natalizia ecologica realizzata da Giorgia Distefano. Domani, sabato 7 dicembre, alle ore 16.30 l’inaugurazione della Casa che resterà aperta fino al 6 gennaio dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 con ingresso a offerta libera, con visite guidate e tanti laboratori per grandi e piccoli su prenotazione (chiamando il numero 340 8432765).

“Nel mese di dicembre – spiega il sindaco Fabio Bottero – saranno molte le iniziative rivolte soprattutto a bambini e famiglie. Sarà l’occasione di ritrovarsi come comunità, riscoprire il desiderio di stare insieme, di vivere il calore natalizio. Domani l’inaugurazione della Casa di Babbo Natale che resterà aperta anche il 25 dicembre fino a mezzanotte, mentre domenica 15 dicembre è previsto l’arrivo di Babbo Natale in gondola come ormai da tradizione”

“Trezzano – aggiunge l’assessore Cristina De Filippi – si animerà con una serie di eventi in varie zone della città, con mercatini e spettacoli sia a Trezzano vecchia che in piazza San Lorenzo, proposte per i più piccoli e il 21 dicembre anche il concerto di musica irlandese. Un Natale coinvolgente, il Natale insieme a Trezzano”.

Mercoledì 11 dicembre al Centro Socio Culturale alle ore 17 lo spettacolo teatrale per bambini “Un nuovo amico per Natale” a cura di MoviTeatro, il primo di una rassegna dedicata proprio ai più piccoli.

“La rassegna teatrale per i più piccoli – spiega Beatrice Ventacoli, assessore alla Cultura – è un appuntamento molto importante per la nostra comunità perché dà spazio a una forma educativa e di socializzazione suggestiva ed efficace. Abbiamo voluto affrontare per mezzo del teatro temi cruciali di riflessione sociale, andare oltre i pregiudizi, riflettere sul valore del riciclo, avvicinare al mondo della bellezza e dell’arte per abituare bambini e ragazzi a respirare bellezza e positività, ad

avere fiducia nelle relazioni, a prendersi cura del proprio ambiente. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare, accompagniamo i più piccoli, lasciamoci coinvolgere, impariamo, divertiamoci perché l’esempio conta più delle parole e gli spettacoli possono diventare un’occasione di crescita per tutti”.

Anche la musica è capace di coinvolgere grandi e piccoli. La Civica Scuola di Musica parteciperà alla rassegna natalizia con due eventi importanti, la lezione aperta venerdì 13 dicembre “Proviamo gli strumenti” (nella nuova sede di via Tintoretto 5, ore 17) e la “Fiaba in Musica” sabato 20 dicembre: “Riteniamo importante far avvicinare i più piccoli all’affascinante mondo della musica classica – spiega l’assessore Ventacoli – e con la Fiaba in Musica cercheremo di guidare i bambini alla scoperta di note ed emozioni che danno vita a personaggi e fiabe, da Pollicino alla Bella e la Bestia sino alle storie di mamma Oca, in un concerto laboratorio dove i bambini saranno i veri protagonisti”. L’evento, alle ore 17 al Centro Socio, sarà curato da Sandra Conte e Sara Colagreco (ingresso libero).

TUTTI GLI APPUNTAMENTI NATALIZI

6 – 9 – 13 – 16 dicembre ChrismArt Laboratori creativi natalizi per bambini e ragazzi dai 6 anni in su. A cura dello Spazio Giovani e del Servizio di Animazione Socio Culturale. Ore 16.30 – Centro Socio Culturale, via Manzoni 10/12

7 dicembre La Casa di Babbo Natale Inaugurazione della casa di Babbo Natale, aperta tutti i giorni fino al 6 gennaio (vedi pagina 6). Ore 16.30 – Sala Punto Expo, via Vittorio Veneto 30

11 dicembre Un nuovo amico per Natale Spettacolo teatrale per bambini. A cura dell’associazione MoviTeatro Ore 17

– Centro Socio Culturale, via Manzoni 10/12

13 dicembre Proviamo gli strumenti Saggio degli allievi della Civica Scuola di Musica, con una lezione aperta e la manipolazione degli strumenti con merenda finale Ore 17 – Civica Scuola di Musica di Trezzano sul Naviglio C.S.M.Z., via Tintoretto 3

14 dicembre È Natale in piazza San Lorenzo Dalle ore 10 – mercatini di Natale Ore 11 – passeggiata natalizia con i Gruppi di Cammino Ore 16 – Cori di Natale con le Stelle di Natale al Parco Clivia

Ore 17 – Spettacolo di magia e fuoco con il Cappellaio Matto al Parco Clivia In caso di maltempo i cori di Natale e lo spettacolo con il Cappellaio Matto si terranno presso il Salone del Centro Socio Culturale

15 dicembre Pranzo di Natale Pranzo di Natale aperto alla cittadinanza con l’Amministrazione comunale, a seguire balli con musica dal vivo. A cura della Famiglia degli Anziani e dei Comitati di Quartiere. Ore 12.30 – Sala Mensa Cuciniello, via Concordia

15 dicembre Arriva Babbo Natale Ore 10.30 – apertura mercatini artigianali, prodotti tipici e caldarroste. Ore 11 – spettacolo di burattini artigianali “Truciolo al villaggio degli elfi” di Ivano Rota Ore 12 – pranzo nella sala grande dell’oratorio S. Ambrogio, organizzato dal Bar del Centro. Per info e prenotazioni 02.4459474 entro il 12 dicembre. Ore 14 – ritrovo alla Corte Salterio con cioccolata e the offerti dall’Osteria del Ponte Ore 14.30 – partenza della parata fino all’approdo. Aspettando Babbo Natale ci saranno Flash Mob, truccabimbi e la presentazione del progetto scolastico “Le contrade degli elfi”. Ore 16.30 – arrivo di Babbo Natale, sulle note della canzone scritta e interpretata da maestre e alunni delle scuole primarie Giacosa e Boschetto. Tutti insieme poi si tornerà alla Corte Salterio dove si esibirà il coro “Stelle Per Sognar” e sarà distribuito un dolce per tutti.

20 dicembre Fiaba in musica Concerto di pianoforte a quattro mani per raccontare e suonare una favola per bambini a cura di Sandra Conte e Sara Colagreco Ore 17 – Centro Socio Culturale, via Manzoni 10/12

21 dicembre An Irish Christmas Concert Concerto di musica irlandese con arpa celtica. A cura di Rossarpa e Green Circle Ore 18 – Centro Socio Culturale, via Manzoni 10/12

CASA DI BABBO NATALE: LE ATTIVITÀ PER I BAMBINI

Biglietti Pazzarelli (dai 4 anni in su) dall’8 al 14 dicembre e 16-17-20-22 dicembre; dalle 16.30 alle 19.30. Occorrente: cartoncino leggero di briochine e/o pasta fresca, cartoncino ondulato fette biscottate/ grissini/cracker.

Calligrafia Creativa (dagli 8 anni in su) 19-21-23 dicembre dalle 17.30 alle 19.30.

Cucina Incartata (dai 4 anni in su) dal 26 al 31 dicembre, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Pensa a un piatto di pasta o a un secondo succulento. Studia il materiale di riciclo e porta ciò che ti serve.

Dessert alla carta (dai 4 anni in su) dal 2 al 5 gennaio, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Occorrente: brick dell’Estathé, tappi panna montata, cannucce, bacchette del sushi, carta igienica, carta e cartone vari.

La magia della Casa Su prenotazione sarà possibile vivere un’esperienza magica di 30 minuti, con Tony Polli, campione internazionale di magia “da vicino”. Attività con contributo libero al 340.8432765.

Fiabe con l’Elfo Cannella I giorni 19, 21 e 23 dicembre, dalle 16 alle 17.30 l’Elfo Cannella leggerà delle fiabe durante una merenda con thé e biscotti (prenotazione obbligatoria).

Casa del Christmas Manager Dal 7 dicembre, dalle 17 fino all’alba, in via Perugino 8 potrete ammirare la meravigliosa e luminosa atmosfera natalizia allestita da Francesco Lobbia.

PER I PIÙ GRANDI Dal lunedì al venerdì, ma solo su prenotazione, sono previste anche attività per gli adulti e ragazzi dalle 19.30. Quest’anno il focus è sulla creazione di piante e piantine da interno. 100% riciclo. In questo caso si parla anche di riciclo organico, quindi l’occorrente sarà: bucce d’arachidi, di mandarini/arance e di pistacchio, fondi di caffè essiccato, latta di pomodori/ tonno, rametti già caduti, sufficientemente robusti, cartoni delle uova e colla vinilica.

