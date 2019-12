Monza Rally show in autodromo, vicepresidente Sala in pista

Oggi e domani le prove, domenica alle 12.30 il Master’s show

(mi-lorenteggio.c0m) Monza, 6 dicembre 2019. Il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala è impegnato da oggi nelle prove del Monza Rally Show, che fino all’8 dicembre animerà l’autodromo di Monza.

In particolare, il vicepresidente ha partecipato oggi alle sessioni di prova per le vetture storiche previste sui tracciati del Monza Eni Circuit. Fabrizio Sala è navigatore co-pilota della vettura guidata da Beniamino Lo Presti e indossa la tuta che porta il logo di Regione Lombardia e di Expo Dubai 2020.

Domani si cimenterà in una ulteriore serie di prove speciali, in vista dell’appuntamento clou previsto dopodomani, domenica 8 dicembre, intorno alle 12.30, quando si correrà il ‘Master’s show’.

“Manifestazioni come il Rally di Monza hanno un riscontro importante sulla Brianza – ha commentato il vicepresidente Sala – e noi vogliamo valorizzare i punti di attrattività del nostro territorio, non solo Formula 1: Parco, Autodromo e Villa Reale sono le punte di diamante di un sistema che ha pochi eguali nel mondo”.

“Questi eventi – ha proseguito – sono importanti per valorizzare le nostre eccellenze e le nostre tradizioni, tra cui spicca proprio la passione per i motori. Tradizioni che vogliamo promuovere anche all’estero, per questo stiamo lavorando per organizzare un rally a Dubai, in occasione dell’Expo 2020”.

Lo spettacolo su strada delle vetture da rally, evento unico nel suo genere, è arricchito di eventi e iniziative nel paddock che portano in Autodromo più di 58.000 spettatori, un pubblico appassionato che continua a crescere grazie alla partecipazione nelle gare non solo di piloti da rally ma anche di biker e driver di altre categorie.