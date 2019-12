AMSA in merito all’incidente in viale Bezzi a Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 dicembre 2019 – Questa mattina un automezzo per la raccolta dei rifiuti di Amsa è stato coinvolto in un incidente stradale con un bus ATM in viale Bezzi a Milano, a seguito del quale sono

rimaste ferite diverse persone.

“Amsa si è immediatamente messa a disposizione delle autorità per fornire tutti gli elementi utili a far luce sull’accaduto. Amsa esprime vicinanza ai cittadini coinvolti e ribadisce tutta la propria disponibilità a collaborare

per accertare la dinamica dell’incidente” dichiara in una nota l’azienda.

Redazione