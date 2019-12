BAREGGIO – CHIUSURA AMBULATORI

(mi-Lorenteggio.com) Bareggio, 7 dicembre 2019 – L’ASST Ovest Milanese ha comunicato la cessazione definitiva del servizio di neuropsichiatria infantile e del servizio vaccinazioni che venivano svolte negli ambulatori comunali di via Marietti. La nota ufficiale è arrivata ieri in Comune ed è stata accolta con rammarico dal sindaco Linda Colombo: “Siamo dispiaciuti per questo epilogo – ha dichiarato il primo cittadino – perché Bareggio e i Comuni limitrofi vengono privati di due servizi importanti. Da quando mi sono insediata, prima con il dg Lombardo e poi col dg Odinolfi, abbiamo cercato ogni possibile soluzione per mantenere attivi i servizi. Ma purtroppo la cronica scarsità di personale, problema di portata nazionale, sta costringendo anche la nostra Azienda Ospedaliera ad accentrare i servizi. Restiamo in ogni caso a disposizione di ASST per l’eventuale apertura di servizi sperimentali sul territorio di Bareggio non appena l’Azienda Ospedaliera avrà la possibilità”.