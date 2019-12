Tutto pronto a S. Caterina Valfurva per la Coppa Europa di sci alpino targata Cancro Primo Aiuto

(mi-lorenteggio.com) Bormio, 7 dicembre 2019 – Conto alla rovescia a Santa Caterina Valfurva per le gare di Coppa Europa di sci alpino. Sono attese per domani, domenica 8 dicembre, le squadre nazionali che arriveranno in Alta Valtellina e inizieranno nel primo pomeriggio a testare “terreno” e materiali sulla pista “Deborah Compagnoni” dove, lunedì e martedì, sono previsti combinata alpina e supergigante. E non si può certo dire che la neve si sia fatta desiderare in Valfurva. Ski Area full open con 50 cm di coltre bianca all’arrivo e oltre 1 metro in partenza delle gare. Senza dimenticare che anche la pista di fondo in paese è stata aperta. Gratuito l’ingresso alla manifestazione, organizzata da Cancro Primo Aiuto Onlus, che vanta il patrocinio di Regione Lombardia e la sponsorizzazione Colmar. La pista intitolata alla leggendaria sciatrice valtellinese, il cui tracciato completo si sviluppa su 3.100 metri, prevede l’arrivo a quota 1.745 metri e una pendenza massima del 76%. Per gli azzurri parteciperanno Guglielmo Bosca, Nicolò Molteni, Henri Battilani, Alexander Prast, Florian Schieder, Pietro Zazzi e il lecchese Davide Cazzaniga, con quest’ultimo che questa stagione disputa anche la Coppa del Mondo. Grazie a Cancro Primo Aiuto sarà anche un evento che permetterà di unire sport e solidarietà. Un’occasione per divulgare le tante attività promosse dalla OLNUS a favore dei malati di tumore. Si ricorda che la strada provinciale 29 è regolarmente transitabile. Programma Lunedì 9 dicembre Ore 10 supergigante maschile (combinata alpina) Ore 13:30 slalom maschile (combinata alpina) A seguire cerimonia di premiazione sul campo gara Martedì 10 dicembre Ore 10 supergigante maschile A seguire cerimonia di premiazione sul campo gara.

