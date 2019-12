Assago. Perde controllo della moto e cade, grave 21enne

(mi-lorenteggio.com) Assago, 8 dicembre 2019 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16:27, in via Gaetano Donizetti, un giovane di 21 anni, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della propria moto, riportando, con la caduta, diverse ferite.

Il giovane è entrato in arresto cardiocircolatorio ed è stato rianimato e intubato sul posto dal personale medico di un’automedica e di quello di un’ambulanza della Corsico Soccorso, per, poi essere trasportato in codice rosso, all’Humanitas di Rozzano. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri che hanno compiuto tutti i rilievi del sinistro.

V. A.