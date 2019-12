IL MILANO QUANTA VINCE A VERONA 14-2

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 dicembre 2019 – Ieri a Verona, a suon di goleade, prosegue il momento positivo del Milano Quanta, che segna 14 reti a Verona e mantiene la vetta della classifica appaiato ai Diavoli Vicenza.

Nulla può il giovane e volenteroso Cus Verona contro la corazzata rossoblu, giunta alla 32esima vittoria consecutiva in serie A. Pratica chiusa già nel primo tempo con le reti a ripetizione dei vari Bellini (MVP della partita), Belcastro, Lettera e Banchero. Nella ripresa si scatena anche Ferrari e Milano dilaga fino al 14-2 conclusivo (Bellomi e Perini in gol per Verona). Il referto finale riporta le triplette di Bellini, Belcastro, Ferrari, le doppiette di Banchero e Lettera e la rete di Crivellari, uno dei tanti ex della sfida. In porta per Milano ha giocato Pignatti.

Sabato prossimo ultimo impegno dell’anno solare per i Rinoceronti, attesi a Cittadella.

Redazione