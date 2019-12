Incidenti. Da Rozzano a Zibido S. G. a Milano, diversi ribaltamenti nella notte

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 8 dicembre 2019 – Ieri sera, in Quinto de’ Stampi a Rozzano, lungo viale Isonzo, una vettura con due 18enni si ribaltata e uno degli occupanti è stato trasportato in codice verde all’Humanitas di Rozzano in codice verde, dopo esser stato soccorso da un’ambulanza della CRI Opera e dai Carabinieri.

Sull’A8, Milano Varese, in direzione Milano, poco prima delle ore 23.00, due vetture si sono scontrate e sono rimasti convolti 7 giovani, tra i 18 e i 24 anni, e per uno di loro è stato trasportato in codice verde all’ospedale Sacco di Milano.

Alle 4.31, in via Beato Angelico, a Milano, per un ribaltamento di una vettura, due uomini di 27 anni sono stati portati al Fatebenefratelli e al Policlinico, entrambi in codice verde.

Alle 5.49 in via Mozart a Zibido San Giacomo, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e due ambulanze, hanno soccorso tre giovani, che si sono ribaltati con la propria vettura. Due i codici verdi, che sono stati portati uno al San Paolo e l’altro all’Humanitas di Rozzano.

Alle 5.00, in via Sammartini, una ragazza di 27 anni ha perso il controllo del proprio veicolo ribaltandosi, ma, senza rimanere ferita.

V. A.