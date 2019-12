Milano. 8 dicembre: orari delle linee ATM e metropolitane potenziate

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 dicembre 2019 – Orari delle linee e metropolitane potenziate

Domenica 8 dicembre tutte le linee seguono l’orario festivo tranne la M1, che segue l’orario del sabato.

Sia sabato che domenica sulle linee metropolitane viaggiano treni aggiuntivi.

Artigiano in Fiera – Fiera di Rho, fino a domenica 8 dicembre

Da Milano potete raggiungere la manifestazione con la linea M1 della metropolitana (fermata Rho Fieramilano) o con le linee S (stazione ferroviaria Rho Fiera). Tutte le informazioni a questa pagina.

Fiera degli Oh Bej Oh Bej – Piazza Castello, 5-8 dicembre

Per raggiungere i tradizionali mercatini di Natale vi suggeriamo di usare le linee metropolitane: le stazioni più utili sono Cairoli M1, Cadorna M1 M2, Cordusio M1 e Lanza M2.

Attenzione: le linee bus e tram che passano nella zona del Castello deviano per via dei mercatini.

