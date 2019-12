Milano. Week end di Sant’Ambrogio: guida per muoversi con i mezzi pubblici

Per raggiungere i tradizionali mercatini di Natale vi suggeriamo di usare le linee metropolitane: le stazioni più utili sono Cairoli M1, Cadorna M1 M2, Cordusio M1 e Lanza M2. Attenzione: le linee bus e tram che passano nella zona del Castello deviano per via dei mercatini. Trovate i percorsi alternativi a questa pagina. Milano a portata di smartphone L’app di Atm è ideale per avere tutto quello che serve per usare i mezzi pubblici a Milano: mappe delle linee e delle fermate, tempi di attesa in tempo reale, acquisto biglietti con carta di credito. Scaricatela per IOS da App Store o Android da Google Play: Trovate la mappa della rete metropolitana anche a questa pagina. La metropolitana si paga anche contactless (ma non i treni) Potete fare il biglietto della metropolitana direttamente al tornello con una carta contactless. Basta avvicinare la carta al tornello della stazione di partenza per entrare e avvicinarla al tornello della stazione di arrivo per uscire. Non serve registrarsi al servizio, neanche la prima volta. Il sistema calcola automaticamente la tariffa corretta per il vostro viaggio. Per saperne di più e scoprire se la vostra carta è abilitata, visitate questa pagina. Attenzione: sulle linee S e sulle ferrovie della rete Trenord non è possibile pagare con carta contactless. Per muoversi a Milano serve un biglietto da 2 € Per viaggiare a Milano sui mezzi Atm serve un biglietto da 2€ (valido per le zone Mi1-Mi3). Potete comprarlo ai distributori automatici in metropolitana e nelle rivendite autorizzate, o sulla nostra app pagando con carta di credito, oppure inviando un sms al 48444 con scritto “ATM”. Avete un abbonamento urbano? Non vale per Rho Fiera Per raggiungere Rho Fiera, gli abbonamenti urbani mensili (per esempio, l’Under 27 da 22€ o l’ordinario da 39€) e annuali non sono validi, perché la Fiera si trova al di fuori del Comune di Milano. Per raggiungerla serve un’estensione da 1,60 €. La caricate direttamente sulla tessera dell’abbonamento dai distributori automatici in metro oppure chiedendo alle rivendite. L’integrazione caricata viene scalata al primo ingresso ai tornelli. Metro leggera Cascina Gobba-San Raffaele Domenica 8 segue l’orario festivo dalle 13 alle 20 con corse ogni 15 minuti. Nel resto delle giornate, per raggiungere l’ospedale usate la linea 925. I bus partono dal capolinea che si trova fuori dalla stazione di Cascina Gobba. La fermata più vicina all’ospedale è in via Olgettina. Parcheggi di corrispondenza Potete consultare gli orari dei parcheggi di corrispondenza con le linee metropolitane a questa pagina. ATM Point Domenica 8 dicembre, gli ATM Point di Duomo, Cadorna e Centrale sono aperti dalle 08:15 alle 18:30.