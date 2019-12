Cerchi ispirazione per rinnovare il tuo guardaroba? Ecco qualche idea!

Milano, 9 dicembre 2019 – Con il tempo siamo soliti continuare a vestirci sempre allo stesso modo. Questo accade perché, una volta trovato il modello o il taglio che ci sta meglio, inevitabilmente finiamo per acquistare sempre le stesse cose. Per questo in molti sono alla ricerca di idee e spunti per rinnovare il proprio guardaroba dato che spesso la prima cosa che ci viene da pensare guardandolo è “Non ho niente da mettere”. Se anche tu hai questo dilemma e desideri rinnovare il tuo stile, eccoti qualche consiglio che siamo certi sarà di ispirazione.

Cerca ispirazione dai migliori

La prima cosa da fare è cercare ispirazione dai grandi marchi di moda italiani ed esteri e per farlo un sito ben fatto e ricco di spunti è Stileo.it, un aggregatore dei più importanti marchi di moda dove sarà difficile non trovare idee per rinnovare il tuo stile. Sono proprio i grandi marchi a dettare le regole di stile e di moda del momento per cui è da questi che potrai prendere spunto per scegliere i prossimi capi da acquistare. Per uscire dal guscio del confort, quello dei soliti cardigan e dei soliti jeans a sigaretta dovresti anche esplorare nuovi marchi, magari che non hai mai tenuto in considerazione prima.

Dividi il tuo armadio e guardalo per bene

Per esempio dividi il tuo guardaroba per categorie e inizia a cercare qualcosa che non hai mai indossato prima. Un modo per suddividere l’armadio in categorie è quello di creare una zona giorno, una zona sera, una zona casual ed una zona sportiva. Anche quest’ultima è una categoria importante del tuo modo di vestire perché puoi essere assolutamente alla moda pur indossando capi sportivi come quelli di Nort Face che trovi su Stileo.it. Dando uno sguardo approfondito vedrai come anche solo un nuovo cappellino colorato o un caldo giubbotto invernale doneranno colore e novità al tuo stile. La cosa migliore da fare per cambiare modo di vestire, per l’appunto, passa soprattutto per il cambio di marchio. In questi casi se ci sono capi che non indossi più da una vita, capi danneggiati irrimediabilmente e capi ormai troppo stretti o troppo larghi, fai un bel bustone e regalali o impara a dare loro nuova vita.

Non acquistare capi che possiedi già

Ovviamente cambiare non significa stravolgere tutto ma inserire qualche piccola novità che apporti un miglioramento al tuo modo di vestire. Per esempio chi è solito indossare jeans potrebbe valutare l’acquisto di un nuovo pantalone o di una gonna. Chi indossa sempre cardigan e pullover potrebbe iniziare ad indossare camicette colorate e bluse e così via. L’abbigliamento è una questione molto personale ma prima di stabilire che una cosa non ci piace dobbiamo indossarla e guardare con i nostri occhi come cade sul nostro fisico. Per questo il nostro consiglio è anche quello di provare tanti capi, guardare e seguire modelli o modelle in cui ci rispecchiamo e combinare gli acquisti cercando di evitare ciò che abbiamo già, sempre dopo aver suddiviso il guardaroba per categorie e aver deciso cosa manca per dare un tocco e rinnovare il tuo stile.

L. M.