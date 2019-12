(mi-lorenteggio.com) Cusago, 9 dicembre 2019. Alle ore 02:45, in viale Europa, S.D. uomo di 40 anni con la sua auto è finito fuori strada in un canale. E’ rimasto sommerso in acqua ed estratto in arresto cardiaco, intubato e trattato sul posto. Purtroppo è stato dichiarato deceduto in ospedale.

