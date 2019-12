Risparmiare in famiglia, come fare?

Milano, 9 dicembre 2019 – Conoscere il segreto per risparmiare sulle spese in famiglia è importante per poter tagliare gli sprechi (che sono sempre presenti), ma anche per amministrare al meglio il denaro (sempre necessario) che occorre alle esigenze del nucleo familiare. Ecco perché è importante adottare alcune strategie e seguire qualche piccolo consiglio per ridurre le spese non necessarie e gestire al meglio quelle a cui non si può rinunciare.

Cooperare nella gestione del denaro

Nella maggioranza delle famiglie, ormai, entrambi i coniugi o conviventi lavorano e, dunque, possono mettere a disposizione delle esigenze familiari due (o più) stipendi. Ebbene, una regola di efficienza (ma anche di democraticità) della gestione familiare vuole che il bilancio venga gestito e condiviso da entrambi, evitando di tenere l’uno all’oscuro delle spese o delle entrate dell’altro.

Questo è il modo migliore per capire come e quando affrontare un certo tipo di spesa, soprattutto quando si tratta di quelle più importanti e non rinviabili. Consultarsi per le spese, inoltre, può servire a limitare l’istinto di uno o entrambi a compiere quegli acquisti che non sono strettamente necessari o che, più semplicemente, si potrebbero rinviare ad un momento più opportuno.

Tenere traccia delle spese

In modo strettamente connesso al punto precedente, per far funzionare il bilancio familiare è importante stabilire un preventivo periodico di quelli che sono i bisogni necessari. In questo modo, pianificando le spese da compiere sarà possibile individuare di volta in volta le strategie più opportune.

Ad esempio, se ci si accorge che si sta spendendo troppo in alimentari, potrebbe essere una soluzione quella di approfittare di sconti o promozioni che normalmente vengono praticate dai supermercati. Allo stesso modo, per l’acquisto di un elettrodomestico ci si può rivolgere ai numerosi siti di e-commerce, che potrebbero offrire condizioni più vantaggiose rispetto al tradizionale negozio di elettronica.

Il censimento delle spese, peraltro, è anche un modo utile per capire quanto si sta spendendo per abitudini o acquisti ai quali non si pensa troppo: ad esempio, se per un mese ci si accorge di spendere oltre 100 euro in caffè, è certo il caso di rivedere qualche comportamento e limitare spese che, alla fine, gravano non poco sul bilancio familiare.

Creare un fondo per le emergenze

Per quanto si voglia pianificare, gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo e una spesa d’emergenza può mettere in crisi non poche famiglie. Ecco perché è importante agire con preavviso, creando un fondo da destinare a casi come questo.

Si potrà decidere di destinare una parte del proprio stipendio a questo salvadanaio speciale, se le entrate lo permettono; oppure di versare quanto si è riusciti a risparmiare sugli acquisti (perché magari si è trovata una buona occasione sull’acquisto di un’auto, pagandola 2-3.000 euro in meno), senza utilizzare questi stessi soldi per altre finalità.

Naturalmente, l’utilizzo di questo fondo è da considerarsi eccezionale: soltanto in caso di estremo bisogno e in mancanza di altra possibilità, sarà possibile attingere ai risparmi per far fronte all’imprevisto verificatosi. Ciò dà luogo ad un meccanismo virtuoso che, a sua volta, si alimenta con i risparmi che si riescono a conseguire durante le spese di tutti i giorni.

Risparmiare sul carburante

Ci sono delle spese cui non è possibile rinunciare: oltre agli alimentari, una delle voci imprescindibili sul bilancio familiare è rappresentata dai carburanti. Tuttavia, proprio come avviene per l’acquisto del cibo, è possibile adottare qualche tecnica anche per ridurre la spesa al distributore.

Ad esempio, si può puntare all’acquisto di benzina presso stazioni di rifornimento che, senza vendere carburante di bassa qualità (che, anzi, rischierebbe di danneggiare il motore), offrono occasioni di sconto e promozioni di cui approfittare.

Una valida alternativa alla tradizionale stazione di rifornimento è quella delle pompe bianche, benzinai no logo che non appartengono ad uno dei grandi circuiti della distribuzione di carburante. Normalmente, questi distributori riescono ad offrire benzina di qualità analoga a quella delle grandi catene, permettendo però di risparmiare qualche centesimo per litro.

Ciò è possibile grazie al fatto che le relative società non sono tenute al pagamento di royalties nei confronti del grande marchio di distribuzione, così da offrire una piccola riduzione che, litro dopo litro, può rappresentare un buon risparmio.

Naturalmente, si può risparmiare sulla benzina anche modificando il proprio stile di guida: verificare regolarmente la pressione delle gomme, tenere una guida stabile e docile sono soltanto alcuni degli accorgimenti che permettono di ridurre di molto i consumi di carburante.

Risparmiare sulle spese “non necessarie”

Ovviamente, qui il “non necessarie” è da spiegare: una vacanza o un qualsiasi svago da vivere in famiglia sono naturali e doverosi. Tuttavia, anche queste spese, sebbene siano da contenere nei limiti delle disponibilità della famiglia, vanno fatte, ma con intelligenza.

Occorre, ad esempio, pianificare con largo anticipo le vacanze in famiglia, così da approfittare di tariffe e biglietti dei trasporti più bassi, ma anche scegliere mete che permettono di ridurre le spese necessarie al soggiorno, tra cui scegliere quella perfetta per la propria famiglia.