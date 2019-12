BAREGGIO. SECONDA CASA DELL’ACQUA IN ARRIVO

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 10 dicembre 2019 – Nel 2020 Bareggio avrà una seconda casa dell’acqua. La comunicazione ufficiale da parte di Cap Holding è giunta ieri in Comune. “Nel corso del 2019 – ha scritto Cap al sindaco Linda Colombo – sono arrivate decine e decine di richieste e, per decidere a quale Amministrazione assegnare una nuova casa dell’acqua, abbiamo fatto una valutazione attenta che ha preso in esame i consumi delle strutture già presenti (se ve ne sono), le dimensioni del territorio e l’utenza potenziale”. “Ringraziamo Cap Holding per avere scelto Bareggio – ha commentato il sindaco Colombo –. Per noi si tratta di un servizio importante perché da un lato consente di evitare il consumo di grandi quantità di plastica e dall’altro offre ai nostri cittadini acqua buona e garantita da controlli periodici. Ora valuteremo in quale zona del paese installare la nuova casa dell’acqua”.

Redazione