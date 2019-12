Ceriano – Consiglio comunale con i ragazzi e saluto al comandante

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 10 dicembre 2019 – Nell’ultima seduta di Consiglio comunale dello scorso 5 dicembre si sono seduti tra i banchi anche i componenti del nuovo Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze eletto a metà novembre tra gli studenti della scuola media “Aldo Moro”. Viola Bunetto, sindaco dei ragazzi, ha indossato per la prima volta la fascia tricolore consegnata dal sindaco Roberto Crippa che l’ha voluta al suo fianco, incoraggiandola per superare l’emozione e complimentandosi con tutti i giovanissimi consiglieri per la loro elezione e la scelta di impegnarsi in questo ruolo. “Questo è un primo, piccolo ma significativo passo verso un ruolo da protagonisti attivi nella comunità” -ha detto il sindaco Crippa. “Sono orgoglioso di voi e vi invito a mantenere sempre questo desiderio di mettervi al servizio degli altri. Viola ha la fascia che oggi le va un po’ larga, ma un giorno chissà magari le potrà andare benissimo come sindaco, proseguendo con generosità ed impegno su questa strada”. Accanto a Viola, studentessa della II F, c’erano nel ruolo di consiglieri Alessandro Piazza I E, Sara Zidda I F, Eleonora Lucini I G, Asia Dell’Aglio I H, Aurora Micheli II E, Nicolò Tamburelli II G, Samuele Averara II H, Marco Spagnuolo III E, Mirko Laini III F e Martina Sarto, III G.

I ragazzi hanno preso la parola e anticipato ai Consiglieri comunali “grandi” alcuni aspetti del progetto di educazione alla cittadinanza nel quale è inserita l’esperienza del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.

Nella stessa serata è stata anche consegnata una targa di riconoscenza al comandante della Polizia Locale Giuseppe Sessa, in pensione dal 1° dicembre scorso. Dopo le esperienze a Solaro, Caronno Pertusella e Monza, Sessa ha svolto il ruolo di responsabile della Polizia Locale di Ceriano Laghetto per 16 anni. A lui il grazie espresso dal Sindaco Roberto Crippa: “Facendomi interprete dei sentimenti dell’intero Consiglio comunale nonchè di tutta la comunità di Ceriano Laghetto desidero esprimere profonda riconoscenza al Comandante Sessa per tutti gli anni di servizio svolti presso il nostro paese con profondo senso di responsabilità e serietà, impegno e generosità “.

“Ringrazio l’Amministrazione comunale per la fiducia accordatami in questi anni di servizio e ringrazio l’intera comunità cerianese oltre le istituzioni per le dimostrazioni di affetto e stima che sono giunte nei miei confronti mediante messaggi o semplicemente per strada” commenta Sessa. “Vorrei lasciare un ultimo pensiero, più da padre che da Comandante , soprattutto ai più giovani che vanno incontro alla vita. Li esorto ad aggrapparsi a questa condividendo con i genitori le loro gioie, paure e dubbi per non intraprendere strade che portano alla disperazione. Li esorto a frequentare ambienti sani come l’oratorio o la biblioteca, a intraprendere uno sport o a coltivare la passione per la musica o altro in modo tale da non dover più assistere al degrado che negli ultimi anni nostro malgrado ci ha visti protagonisti a causa dello spaccio e del consumo di droghe nei limitrofi boschi. Auguro quindi a tutti buona vita, mi mancherete tutti” .

Redazione