Corsico. Vertice in Comune tra il Prefetto di Milano Saccone e le Autorità cittadine

(mi-Lorenteggio.com) Corsico, 10 dicembre 2019 – Stamane, il Prefetto di Milano, il Dr Renato Saccone è giunto a Corsico dove, nell’aula Consigliare, ha incontrato insieme al Vice Prefetto Dott.ssa Francesca Iacontini le maggiori cariche militari del territorio, tra queste il Capitano dei Carabinieri della Compagnia di Corsico, il comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Corsico e il Comandante della Polizia Locale di Corsico.

Un breve, ma, molto proficuo “vertice” su ordine e sicurezza del territorio, con il quale il Prefetto, con la sua presenza, come ha già fatto a Milano Rogoredo, ha voluto non solo sottolineare la massima attenzione dello Stato con i suoi apparati ai problemi del territorio, ma, anche fare squadra con tutti gli attori che vi operano in prima linea.

Ricordiamo che, dopo le dimissioni del Sindaco, Filippo Errante, il Consiglio Comunale della città si è sciolto ed è stata nominata Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune il Vice Prefetto Dott.ssa Francesca Iacontini, alla quale, dal 26 aprile 2019, sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco. La Dottoressa Iacontini è aiutata da altre due vice Prefetto. Un team di donne affiatato che sta compiendo un lavoro certosino su tutta la “macchina” comunale, alle quali il Prefetto ha voluto esprimere di persona i propri complimenti.

Precedentemente, la vita politica della città fu segnata, in breve, dal caso Stocco nell’ottobre 2016, dall’arrivo della Presidente della Commissione Antimafia, Rosy Bindi, il cui lavoro ebbe come esito politico l’azzeramento della Giunta. Nel 2018, lo stesso Prefetto Renato Saccone si adoperò e attivò una commissione ispettiva del Viminale per verificare gli eventuali condizionamenti della criminalità organizzata nell’amministrazione di Corsico.

L’attività ispettiva, dalla quale, al momento, non sono emersi fatti rilevanti o collegamenti diretti con l’attività criminale organizzata, è ancora in corso, ma, l’attività della Prefettura si è concentrata soprattutto sul fatto di portare la macchina amministrativa a migliorarne l’efficienza, la trasparenza e l’operosità, impostandola affinché il suo operato sia ben distinto da quello dell’attività politica e dai suoi interessi, in modo tale che per le prossime elezioni, previste nel 2020, sia netta la differenza tra il potere amministrativo e politico. Una distinzione necessaria affinché la città sia nel futuro governata bene.

Inoltre, ha assicurato il Prefetto, che tutti i candidati in lista per le prossime votazioni saranno oggetto di controlli, questo per non far venir meno il lungo lavoro di legalità intrapreso negli ultimi due anni.

Infine, il Prefetto, ha sottolineato, tra i reati, come grave sia il problema del consumo e dello spaccio delle sostanze stupefacenti nel territorio e i reati ad esso collegati.

Vittorio Aggio