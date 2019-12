Mutuo giovani: cos’è e come funziona

Milano, 10 dicembre 2019 – Uno dei momenti più importanti della nostra vita riguarda l’acquisto della nostra prima casa. Grazie a questo enorme passo, infatti, ci avviamo verso una vita indipendente e gratificante sotto tutti i punti di vista. Per acquistare la prima casa, single e coppie si rivolgono spesso all’accensione di un mutuo che possa permettere di affrontare questo momento con maggiore serenità. Scopri come funziona il mutuo giovani grazie a questa guida.

Innanzitutto il mutuo giovani è uno degli strumenti più in voga degli ultimi anni che favorisce i giovani in caso di accesso al credito per l’ottenimento di un finanziamento per l’acquisto della prima casa. Si tratta di una forma di finanziamento agevolato, pensato e realizzato per i più giovani che hanno avuto meno tempo per risparmiare soldi e non hanno a disposizione grandi riserve di liquidità tali da permettere il versamento di un anticipo.

Per avere accesso a questo tipo di mutuo bisogna aver compiuto la maggiore età e possedere la nazionalità italiana. Molto importante è il fattore reddito. Ogni istituto, infatti, effettua calcoli per stabilire la fattibilità dell’investimento. Calcoli che sono mirati per capire se il beneficiario del mutuo sarà in grado di restituire la somma erogata e se potrà farlo secondo il piano creato appositamente per lui.

In linea di massima, dunque, bisogna avere un reddito fisso e continuo per presentare il contratto di lavoro a tempo indeterminato all’istituto che dovrà erogare il mutuo. Per favorire l’erogazione è possibile mettere in garanzia un immobile già di proprietà sul quale accendere un’ipoteca. Questa, però, è solo una condizione da affiancare all’esistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda la rata del mutuo, questa non dovrebbe superare un terzo del reddito netto mensile. Durante lo studio da parte dell’istituto vengono presi in esame gli eventuali finanziamenti già in corso. Questo perché le direttive comunitarie stabiliscono inoltre che l’importo complessivo del mutuo non dovrebbe superare l’80% del valore ipotecario dell’immobile.

In questo caso l’istituto erogante andrà a verificare la puntualità nel rimborso di precedenti finanziamenti. Possiamo dire, dunque, che gli esami effettuati dall’istituto riguardino sia il soggetto richiedente in quanto persona, sia la sua capacità di credito che è ’effettiva e reale possibilità della persona di poter sostenere e garantire il pagamento delle singole rate.

Ovviamente ci sono anche altri paletti da rispettare per quanto riguarda l’accesso al mutuo giovani. Per quanto riguarda le giovani coppie o conviventi, c’è bisogno che queste abbiano costituito il nucleo familiare da almeno due anni. Uno dei due, però, non deve aver superato i 35 anni di età al momento della presentazione della domanda di finanziamento.

Per i mutui riservati ai giovani, inoltre, l’ammontare massimo del finanziamento sul quale richiedere l’accesso alla garanzia non può superare i 250 mila euro. Insomma, si tratta di un’ottima opportunità per tutte quelle persone che vogliono acquistare la prima casa e che hanno una giovane età ma nonostante ciò sono pronti a fare il grande passo.

L. M.