Rozzano. Abbandono dei rifiuti ingombranti, sanzionate 4 persone

Denunciato penalmente il conducente di un furgone che trasportava senza autorizzazione rifiuti ferrosi. Applicata anche la sanzione amministrativa di 3.100 euro. Multato anche un cittadino che ha abbandonato una parte dei mobili della cucina nel quartiere Aler, grazie alla fattura di acquisto dimenticata in un cassetto.

(mi-Lorenteggio.com) Rozzano, 10 dicembre 2019 – La polizia locale è in prima linea per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti ingombranti in città. Sono operativi gli agenti che perlustrano da una settimana molte zone del territorio e che hanno già individuato i primi trasgressori.

Durante l’attività di controllo hanno notato gli occupanti di un furgoncino alternarsi con fare sospetto vicino al veicolo. I due individui stavano trasportando rifiuti di tipo ferroso in un’area poco distante dalla zona commerciale. Fermati dalla pattuglia per un controllo hanno trovato nel furgone una grande quantità di metalli ferrosi ma nessuna autorizzazione per la raccolta e il trasporto da parte del conducente.

Quest’ultimo è stato sanzionato, dovrà pagare una multa di 3.100 euro e risponderne penalmente poiché non era in regola con le normative vigenti in materia ambientale. Posto sotto sequestro il furgone e il materiale rivenuto.

Tre cittadini sono stati multati per aver abbandonato mobili, cartoni e una parte della cucina nelle vie del loro quartiere. In questo caso è stata applicata la sanzione stabilita dal regolamento comunale. Gli agenti hanno individuato la persona che ha abbandonato alcuni mobili della cucina, grazie alla fattura di acquisto dimenticata in un cassetto.

Il decoro della città e la salvaguardia dell’ambiente sono una priorità per l’amministrazione comunale, che chiede la collaborazione di tutti i cittadini nel segnalare alla polizia locale questi episodi, al fine di intervenire tempestivamente e sanzionare chi non si comporta correttamente.

Redazione