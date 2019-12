Apre il Centro Anziani donato da A58-TEEM

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 dicembre 2019 – Tangenziale Esterna SpA mette un Centro Anziani sotto l’albero di Natale dei residenti nell’area della Martesana dal momento che il nuovo complesso, realizzato a Pozzuolo nell’ambito delle opere finanziate dalla Concessionaria a titolo di compensazione, diventerà fruibile dagli over 60 prima delle Feste.

Sabato 14 dicembre un concerto della banda locale scandirà, del resto, l’apertura della struttura con annesso Auditorium (80 posti) costruita, in due anni, dalle imprese selezionate dall’Amministrazione riconvertendo una cascina degradata (Corte Bellaviti) grazie agli 1,3 milioni di euro erogati dalla Società che gestisce A58-TEEM.

Si tratta di un’inaugurazione attesa perché segna il completamento di tutte le 30 opere pubbliche trasposte dalla carta millimetrata alla realtà del paese e delle frazioni in virtù dei 13 milioni di euro stanziati da Tangenziale Esterna SpA a favore di questo Comune lambito dall’Autostrada taglia-file (33 chilometri da Agrate a Melegnano).

Diversamente dalla Giunta della vicina Melzo, che s’è premurata di destinare l’80% dei fondi riconosciuti a due scuole e a una biblioteca, l’esecutivo di Pozzuolo ha scelto, infatti, di investire le risorse assicurate dalla Concessionaria in molteplici interventi destinati a garantire ai cittadini più servizi, qualità ambientale e decoro.

Un obiettivo che l’entrata in funzione del Centro Anziani conferma centrato e che, l’anno scorso proprio in prossimità del 25 Dicembre, era sembrato già conseguito dalla Municipalità con l’affidamento al WWF dell’ex cava di prestito trasformata in oasi naturalistica e con il «battesimo» della pista ciclabile diretta a Bellinzago.

Ma il parco riservato alla pratica del bird-watching e i percorsi dedicati alla mobilità dolce, opere cui i media tradizionali e new hanno offerto ampio risalto, non rappresentano che la punta dell’iceberg di tante realizzazioni mirate a rendere più vivibili Pozzuolo, Bisentrate e Trecella con gli assegni staccati dalla Società.

Uno straordinario impulso alla discipline sportive è stato fornito, per esempio, dalla riqualificazione, peraltro rimasta fuori dai riflettori nonostante abbia regalato alla comunità persino un campo in erba sintetica per il calcio a 11, dei poli attivi non solo nell’abitato storico («Pertini») ma pure nella frazione principale («Vitali»).

Sempre nell’ottica dei micro-interventi sollecitati dai residenti e, tuttavia, non abbastanza evidenziati dai giornali cartacei e web vanno inquadrati, inoltre, il ripristino delle piazze San Marco e Vittorio Emanuele II, due dei luoghi emblematici di Trecella, e il potenziamento dei collegamenti stradali alle Stazioni ferroviarie.

Al di là del maggiore o minore spazio mediatico guadagnato, l’opera che più rispecchia il successo dello stanziamento di finanziamenti privati a beneficio di infrastrutture progettate e appaltate dal Comune per la collettività è la riconversione di Cascina Bellaviti in Centro Anziani corredato da Auditorium, giardino e piazza.

«Il rispetto degli impegni economici da parte di Tangenziale Esterna SpA ci ha permesso di ammodernare il territorio – fanno sapere dal Municipio -. La sinergia tra l’Ente e la Concessionaria s’è rivelata, insomma, vincente pure sull’onda della competenza evidenziata dai nostri dipendenti nella gestione di procedure complesse».