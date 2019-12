BAREGGIO – UN NUOVO POLMONE VERDE

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 11 dicembre 2019 – Un nuovo polmone verde a Bareggio. Stamattina nella riserva naturale “Fontanile Nuovo”, sono stati piantumati dieci alberi che Città Metropolitana ha donato dopo averli utilizzati per allestire il Cortile d’Onore di Palazzo Isimbardi, sede della Città Metropolitana di Milano, in occasione del Festival dello Sviluppo sostenibile. All’evento hanno partecipato il presidente di Ersaf Lombardia (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) Alessandro Fede Pellone, il presidente del Parco Agricolo Sud Milano Michela Palestra e il sindaco Linda Colombo, che hanno simbolicamente piantato uno degli alberi. “Siamo contenti per questo nuovo intervento che va a creare un altro polmone verde sul nostro territorio – ha dichiarato il sindaco Colombo -. Invitiamo i cittadini, in particolare le scolaresche, a venire a visitare questa riserva naturale e ad averne cura”.