Rho. Chiusura del punto prelievi di Vanzago

Per migliorare postazioni di lavoro dei dipendenti. La riapertura è prevista per il 5 febbraio 2020

(mi-lorenteggio.com) Rho, 11 ddicembre 2019. Scusandoci per il disagio, si comunica che l’attività del Punto Prelievi di Vanzago, in concomitanza con le consuete chiusure per le festività Natalizie, sarà sospesa a partire da mercoledì 18 dicembre 2019 e fino al 5 febbraio 2020, per interventi di manutenzione straordinaria. Gli esami in questo periodo di chiusura potranno essere effettuati presso gli altri centri della Azienda sul territorio, tra i quali i più vicini:

RHO

Via Legnano, 22.

Telefono: 02.99.430.3254

Giorni di apertura: dal lunedì al sabato (escluso festivi). Orari: dalle 8,00 alle 10,00.

PASSIRANA DI RHO – OSPEDALE

Via Settembrini, 1

Telefono: 02.99.430.4437

Giorni di apertura: il lunedì, mercoledì e venerdì (escluso festivi). Orari: dalle 7,30 alle 9,45.

Maggiori informazioni si possono ottenere consultando la pagina online

Si informa inoltre che i referti dei prelievi possono essere ritirati in farmacia.

A Vanzago sono due quelle che hanno aderito al servizio:

. Farmacia Comunale di via S. Isaia, 5

. Farmacia Balocco, via Vittorio Emanuele II, 25/A

