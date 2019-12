ALLERTA NEVE. PREVISTE PRECIPITAZIONI DA QUESTA NOTTE, ATTIVATO IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 dicembre 2019 – È stata emanata dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia un’allerta meteo per rischio neve che riguarda il bacino di Milano. Per questo il Comune ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC) presso la centrale operativa della Protezione Civile a partire dalla mezzanotte di oggi, per il monitoraggio della situazione meteo e delle precipitazioni in città.

Il COC effettuerà un aggiornamento sulle condizioni meteo per coordinare gli interventi necessari in caso di nevicate o gelate. Amsa con i mezzi spargisale e Atm sono preallertate e pronte ad attivarsi per prevenire problemi di viabilità su strade, direttrici dei mezzi pubblici e fermate delle metropolitane.

Il Comune invita i cittadini a scegliere i mezzi pubblici per gli spostamenti di domani. Ad amministratori di condominio e ai negozi che affacciano su strada in caso di neve e gelate si chiede di spargere sale sui marciapiedi. Si ricorda che lo sgombero della neve nelle aree antistanti gli stabili privati compete ai proprietari degli stessi immobili. Sono stati preallertati anche gli uffici pubblici del Comune e le scuole dell’infanzia ed elementari.

Redazione