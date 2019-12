Buccinasco. Vivere insieme per stare bene e non sentirsi soli

Il Comune, in collaborazione con le cooperative Genera onlus e La Cordata,

nell’ambito del progetto di housing sociale “La Casa è Comune”, propone in via

sperimentale l’abitare condiviso per anziani autosufficienti

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 12 dicembre 2019 – Una soluzione abitativa alternativa per anziani autosufficienti che desiderano condividere un appartamento e coltivare relazioni, instaurare nuovi legami, farsi compagnia. È il progetto dell’abitare condiviso proposto dal Comune di Buccinasco insieme alle

cooperative Genera onlus e La Cordata, nell’ambito del più ampio progetto di housing sociale “La

Casa è Comune”.

“Realizziamo a Buccinasco – dichiara Rosa Palone, assessora al Welfare – un progetto già diffuso in

Nord Europa, proponendo ai nostri anziani di condividere un appartamento per non soffrire la

solitudine e stringere nuovi legami con il supporto di un tutor che possa facilitare la convivenza e

aiutarli nella gestione della vita quotidiana. Un progetto sperimentale a cui teniamo molto, un

nuovo modello di welfare costruito sul mutuo aiuto e la possibilità di coltivare relazioni”.

Il progetto è rivolto a persone dai 65 anni in su, con un buon grado di autonomia. Il Comune ha

messo a disposizione un appartamento confiscato alla criminalità organizzata, con due stanze

doppie e quattro posti letto, una cucina abitabile, un grande soggiorno, due bagni e due balconi.

L’alloggio è di 96 metri quadrati, si trova all’interno di un ampio condominio al primo piano e

recentemente è stato ristrutturato e arredato a cura delle cooperative. Il costo è di 600 euro

mensili a persona e comprende anche le spese di gestione dell’alloggio. Viene inoltre garantita la

presenza di un tutor di orientamento e mediazione fra gli ospiti.

Redazione