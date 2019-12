Gualzetti: «”Inps per tutti”, un passo avanti verso il riconoscimento dei diritti dei poveri»

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 12 dicembre 2019 – Sono spesso le persone più povere anche quelle che meno conoscono i propri diritti. Con l’accordo “Inps per tutti”, siglato tra Inps, Anci e Caritas, facciamo un significativo passo in avanti per garantire alle persone in difficoltà l’accesso a quelle misure sociali previste dalle norme ma delle quali proprio chi si trova in uno stato di bisogno a volte non usufruisce semplicemente perché le ignora. Daremo la nostra disponibilità massima per fare in modo che il progetto diventi al più presto operativo non solo a Milano ma anche sul resto del territorio della nostra diocesi nei tanti centri medi e piccoli in cui la Caritas è presente con i propri centri di ascolto e servizi», ha dichiarato Luciano Gualzetti commentando l’intesa sottoscritta a Roma ieri, mercoledì 11 dicembre presso la sede Anci di Roma Antonio Decaro, presidente dell’Anci e sindaco di Bari; Pasquale Tridico, presidente dell’Inps; don Marco Pagniello, responsabile Politiche sociali e promozione umana di Caritas Italiana.

L’accordo prevede la presenza a rotazione – presso i comuni come nelle strutture assistenziali dei servizi di Caritas e altre realtà – di funzionari Inps dotati di computer portatile che informeranno i cittadini sui loro diritti e potranno anche raccogliere le domande di prestazioni.