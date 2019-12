NEL 50° ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI PIAZZA FONTANA, DOMENICA 15 DICEMBRE, NEL DUOMO DI MILANO, L’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI CELEBRA LA SANTA MESSA A SUFFRAGIO DELLE VITTIME

PRIMA DELLA CELEBRAZIONE L’ARCIVESCOVO INCONTRA

I PARENTI DELLE DICIASSETTE VITTIME

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 dicembre 2019 (ore 16:37) – Nel 50esimo anniversario della strage di piazza Fontana, l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, presiederà la Santa Messa a suffragio per le vittime, domenica 15 dicembre, alle ore 17.30 in Duomo.

Prima della celebrazione, mons. Delpini incontrerà i parenti delle diciassette vittime.

«Le vittime di piazza Fontana hanno prodotto una ferita che non si può guarire, una perdita che non si può risarcire. Come è stato possibile che fare del male e fare soffrire persone innocenti sia stato considerato un modo per dare storia a un’idea, a un programma politico? Che cosa c’è nell’essere umano che lo renda disponibile alla crudeltà, volenteroso nel distruggere, ostinato e irremovibile nel seminare terrore? Se si considerano conclusi gli anni di piombo è perché i figli della luce hanno abitato a Milano e in questo Paese», osserva mons. Mario Delpini.

Il cardinale Giovanni Colombo, allora Arcivescovo di Milano, celebrando i funerali – che si svolsero in Duomo, nel pomeriggio del 15 dicembre 1969 – affermava:

«A quest’ora grave e sacra meglio s’addirebbe il silenzio. Ma come pastore d’anime devo interpretare e orientare, alla luce della verità, i sentimenti e le aspirazioni che oggi colmano l’animo di un popolo intero. Sono sentimenti di orrore, (…). Sono anche sentimenti di fiero sdegno, che invocano giustizia chiara e ferma (…). Sono soprattutto sentimenti di compianto e di preghiera per le vittime, di condolente fraternità verso i familiari costernati, a cui a gara vorremmo asciugare le lacrime, confortare il cuore, recare soccorso.

Tutti sentiamo il dovere e il bisogno di riparare il grande male che loro è stato fatto. Ma senza la fede in Cristo, liberatore della morte, questo male non ha riparazione; senza la speranza cristiana di ritrovarci insieme nella immortalità beata, questa ferita del cuore non può rimarginare. Merita che io renda pubblica la testimonianza di due, tra i più gravi, udita anche dal signor Ministro della Sanità, che mi era vicino. Uno mi ha detto: “Fu una cosa orrenda! Ma io preferisco averla subìta, piuttosto che averla fatta ad altri”. Mi ha detto un altro: “Così: non va. Fate subito qualche cosa per cambiare questo mondo”. È vero: così: non va, così: non può andare»

Ricordando proprio quest’ultimo passaggio dell’omelia dell’Arcivescovo di allora, mons. Delpini nel Discorso alla Città “Benvenuto, Futuro”, tenuto alla vigilia della festa di sant’Ambrogio lo scorso 6 dicembre, ha sottolineato: «Il nostro Paese ha vinto nei decenni la sfida con impegno coraggioso. È questo il coraggio che respiro ogni volta che attraverso la piazza davanti alla curia, richiamandomi ogni volta quanto sia costato e quanto costi vivere aperti al futuro»

La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Chiesa Tv