CityLife Shopping District si aggiudica il premio “Emerging Technology” ai CNCC Marketing Awards 2019

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 dicembre 2019 – Un riconoscimento in chiave tech per CityLife Shopping District, che ieri sera ha ricevuto il premio “Emerging Technology” ai CNCC Marketing Awards 2019. Il riconoscimento è stato assegnato grazie al primo albero di Natale dotato di Intelligenza Artificiale ideato da Huawei e installato durante le festività natalizie dello scorso anno all’interno dello Shopping District.

L’albero di Natale intelligente di Huawei era in grado di riconoscere le emozioni e illuminarsi di differenti luci e colori: i visitatori potevano interagire scattandosi una fotografia con gli smartphone Mate 20 Pro in mano agli elfi presenti in Piazza Tre Torri, quelli installati sui totem presenti in CityLife Shopping District o comodamente da casa. Ogni giorno, le foto venivano inviate al cuore tecnologico dell’albero, che grazie alla doppia Intelligenza Artificiale di Mate 20 Pro, le analizzava identificando le emozioni delle persone e attribuendo uno dei quattro colori disponibili ad ognuna, illuminandosi così di conseguenza.

L’iniziativa, dal carattere particolarmente innovativo e arricchita da altre attività ed eventi tematici, ha animato gli spazi del più grande distretto commerciale urbano d’Italia per un mese, coinvolgendo circa 1 milione di visitatori.

I CNCC Marketing Awards, organizzati dal Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali (CNCC), ogni anno premiano attività, campagne, strategie e servizi resi alla clientela da parte dei centri commerciali associati. Il riconoscimento ottenuto quest’anno da CityLife Shopping District nella categoria “Emerging Technology” conferma la sua vocazione per l’innovazione in ogni ambito e l’impegno nel rendere l’esperienza dei visitatori sempre unica e coinvolgente.