Liliana Segre, cittadina onoraria di Buccinasco

Buccinasco (12 dicembre 2019) – Ieri sera il Consiglio comunale di Buccinasco all’unanimità ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre, come proposto nelle scorse settimane dal sindaco Rino Pruiti.

“Come avevo annunciato all’indomani del conferimento della scorta alla senatrice a vita – spiega il primo cittadino di Buccinasco – abbiamo sentito il dovere di prendere una posizione, di fare noi stessi da scorta ideale a Liliana Segre come altri Comuni italiani e come nei giorni scorsi hanno voluto fare i 600 sindaci che hanno sfilato a Milano. Il Consiglio comunale, e di questo ne sono orgoglioso, all’unanimità ha deciso di dare la cittadinanza onoraria a Liliana Segre con questa motivazione: per l’opera di testimonianza e mantenimento della memoria della Shoah, di cui fu vittima, e per l’impegno per i diritti umani e per la battaglia contro l’indifferenza”.

“La sua storia – si legge nella delibera votata dal Consiglio comunale – la sua esperienza, le sue azioni di alto valore a vantaggio della Nazione e dell’Umanità intera contro l’indifferenza della gente che oggi come allora, rischia di metterci davanti a violazioni dei nostri diritti umani, sono le giuste ragioni per ritenere la senatrice a vita Liliana Segre, parte integrante della nostra comunità”.