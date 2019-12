LUMINARIA – HEROES OF LIGHT AND DARK DI DOMENICO PELLEGRINO ILLUMINA I PORTICI DI VIA SANTA RADEGONDA A MILANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 dicembre 2019 – Gianni Maimeri, presidente della Fondazione Maimeri, insieme al curatore Angelo Crespi e alla presenza dell’artista Domenico Pellegrino, hanno inaugurato ieri al The Space Cinema Odeon l’installazione immersiva site-specific LUMINARIA – HEROES OF LIGHT AND DARK, che illuminerà i portici di via Santa Radegonda a Milano fino al 27 dicembre. Il progetto è ispirato all’iconica saga di Star Wars e ai suoi protagonisti che torneranno nelle sale italiane il 18 dicembre con Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, l’avvincente conclusione dell’iconica saga.

All’inaugurazione, uno show di luci e suoni ha accolto alcuni rappresentanti dei gruppi italiani di fan costuming Star Wars: 501st Italica Garrison, Rebel Legion Italian Base e Ori’cetar Clan Italy Mandalorian Mercs che hanno sfilato lungo i portici per l’occasione.

L’installazione artistica, realizzata con la tecnica delle tradizionali luminarie tipiche delle feste popolari del sud Italia, è composta da otto arcate e opere pittoriche che raffigurano BB-8, R2-D2, C3-PO, Yoda, Darth Vader, Kylo Ren, Darth Maul e uno Stormtrooper.

Dettagli iconografici, innesti decorativi, sono elementi connotativi del lavoro di Domenico Pellegrino la cui ricerca artistica reinterpreta, con i colori e le forme della tradizione pittorica siciliana, gli eroi della mitologia contemporanea tra cinema e fumetto.

STAR WARS: L’ASCESA DI SKYWALKER

