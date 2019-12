MILANO-CORTINA 2026, ANTONIO ROSSI A EVENTO ‘COMUNICAZIONE ESERCITO’: AVANTI TUTTA, ORA SERVE LA ‘LEGGE OLIMPICA’

SOTTOSEGRETARIO: DA SPORT VALORI IMPORTANTI PER CRESCITA GIOVANI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 13 dicembre 2019 – “Lo sport comunica valori positivi che

sono fondamentali per la crescita di un ragazzo, per la

formazione della sua personalita’ e i corpi sportivi

dell’Esercito, Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza offrono

grandi opportunita’ di affermazione a tanti giovani atleti,

opportunita’ che le Olimpiadi invernali del 2026

amplificheranno”. Lo ha detto Antonio Rossi, pluricampione

olimpico e iridato, oggi sottosegretario della Presidenza di

Regione Lombardia con delega ai grandi eventi sportivi, in

apertura della tavola rotonda della terza giornata del ‘Meeting

nazionale sulla comunicazione dell’Esercito italiano’.

I Giochi di ‘Milano-Cortina 2026’, sono stati al centro del

dibattito ‘Lo sport, un’arma di comunicazione di massa’.

Sono stati, inoltre, lo spunto per parlare dell’apporto che

atleti e campioni possono dare con il loro esempio alla societa’.

L’IMPORTANZA DEL LAVORO QUOTIDIANO PER CENTRARE IL TARGET – “Lo

sport e’ un importante strumento formativo ed educativo.

Attraverso i risultati e l’emulazione dei campioni insegna ai

ragazzi che il lavoro quotidiano paga sempre. E che nella vita

non si devono mai prendere scorciatoie non lecite”.

Nell’occasione, Rossi ha ricordato le tante iniziative messe in

campo dalla Regione Lombardia per avvicinare i giovani

all’attivita’ fisica. Inoltre, ha puntualizzato gli step del

programma che porteranno ai Giochi del 2026.

PROSSIMO PASSO LA NOMINA DI TUTTI I MEMBRI DEL CDA – Quindi,

intervenuto in diretta a ‘Radio Esercito’, dopo aver

orgogliosamente ricordato di aver effettuato parte del servizio

di leva negli Alpini, Rossi ha elencato i prossimi step del

viaggio verso le Olimpiadi di Milano-Cortina. Con l’approvazione

dello statuto della Fondazione che si occupera’

dell’organizzazione dei Giochi e la ratifica di Novari come Ceo,

tocca ora alla nomina dei 20 membri del Consiglio di

amministrazione. Quindi, con l’auspicata ‘Legge Olimpica’

potranno finalmente prendere l’avvio i lavori che “sono

destinati a lasciare un segno per le prossime generazioni. E a

cambiare in positivo la vita di milioni di persone”.