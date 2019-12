PESCA, ROLFI: 250.000 EURO AD ASSOCIAZIONI PER GESTIONE INCUBATOI E RIPOPOLAMENTO ITTICO

ASSESSORE: CONTRIBUTO DI 180.000 EURO PER LA FIPSAS LOMBARDIA

33.000 A PESCATORI BRESCIANI E 27.000 A PESCA SPORTIVA SONDRIO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 dicembre 2019 – La Regione Lombardia ha pubblicato il

decreto che prevede contributi alle Associazioni di pescatori

dilettanti qualificate per effettuare interventi di adeguamento

degli ambienti acquatici, per la produzione di ittiofauna da

ripopolamento e per l’esercizio della vigilanza sulle acque di

interesse ittico.

COLLABORAZIONE PER TUTELARE IL PATRIMONIO ITTICO – “E’

fondamentale – ha dichiarato Fabio Rolfi, assessore regionale

all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi – la

collaborazione con le associazioni di pescatori dilettanti,

perche’ vogliamo tutelare il patrimonio ittico lombardo e

contribuire allo sviluppo dei centri di produzione e

riproduzione”.

IL RIPARTO DELLE RISORSE – Le risorse saranno cosi’ ripartite:

Fipsas-Comitato regione Lombardia, 182.800 euro per la gestione

degli incubatoi di Ponte Caffaro (BS), Gavirate (VA), Valmorea

(CO), Merlino (LO), Maccagno (VA), Somma Lombardo (VA),

Brusimpiano (VA) e di altri 9 incubatoi in provincia di Bergamo

(San Pellegrino Terme, San Giovanni Bianco, Dossena, Camerata

Cornello, Sant’Omobono Terme, Valbondione, Ponte Nossa, Albino,

Endine Gaiano);

Unione Pesca Sportiva provincia di Sondrio, 27.180 euro;

Unione pescatori bresciani, 33.615 euro.

80.000 APPASSIONATI ALL’ANNO – “Gli appassionati che praticano

la pesca sportiva in Lombardia – ha spiegato l’assessore Rolfi –

sono quasi 80.000 all’anno. E’ necessario incentivare

l’associazionismo sportivo, sostenendo i progetti migliori di

vigilanza ittica, per contrastare il bracconaggio e il mancato

rispetto delle regole e per tutelare la fauna autoctona

attraverso il potenziamento degli incubatoi e la promozione di

progetti integrati”.

STRAORDINARIA VALENZA AMBIENTALE – “La pesca – ha concluso – ha

una straordinaria valenza ambientale e la Regione Lombardia

intende valorizzare questo aspetto”.