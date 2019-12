Ryanair raddoppia: ecco le nuove rotte LowCost per l’estate 2020

Bergamo, 13 dicembre 2019 – La compagnia aerea Ryanair ha recentemente annunciato 30 nuove rotte per l’estate 2020, sette delle quali sono delle novità assolute. Si tratterà complessivamente di 500 rotte operate dalla compagnia irlandese in Italia la prossima stagione estiva.

Le 7 novità assolute nelle rotte di Ryanair in partenza dall’Italia sono i voli che decolleranno

da Alghero diretti a Katowice e Marsiglia,

da Bologna per Cefalonia,

da Cagliari verso Trieste e Breslavia (con due voli a settimana),

da Pisa con il volo per Manchester e da Verona verso Dublino (in questi ultimi due casi con tre frequenze a settimana)

da Milano Bergamo diretti ad Agadir, in Marocco, Marsiglia e Tbilisi, in Georgia.

Oltre a tutto ciò, saranno aumentate le frequenze su altre undici rotte già servite da Ryanair, tra cui Londra Stansted e Lisbona. Un nuovo volo partirà la prossima estate anche dall’aeroporto di Milano Malpensa diretto a Manchester.

Inoltre, da Pisa si segnala anche la rotta estiva per Bucarest.

Tra i voli low cost estivi di Ryanair sono previsti anche, con partenza da Palermo, voli per Bordeaux, Cracovia, Francoforte e Tolosa. Sempre dalla Sicilia, sono tre le nuove tratte Ryanair estive in partenza da Catania, dirette a Bruxelles, Katowice e Budapest.

Dalla Sardegna, partiranno la prossima estate da Cagliari i voli diretti a Breslavia e Trieste.

Tra gli altri collegamenti di Ryanair per l’estate, segnaliamo anche i voli: da Brindisi per Katowice, da Bari per Cuneo, da Treviso per Londra e da Trieste per Malta.

Le nuove tratte Ryanair da Milano Bergamo

Da Milano Bergamo, il principale hub della compagnia aerea irlandese, come abbiamo già precedentemente annunciato, ci saranno tre nuovi voli verso Agadir, Marsiglia e Tblisi, in Georgia, e saranno incrementate le frequenze su altre 11 rotte già servite, tra cui Londra Stansted e Lisbona.

Tralasciando per un attimo la città di Marsiglia, sicuramente la più nota e conosciuta tra queste tre nuove tratte Ryanair, vediamo cosa c’è da poter vedere in un viaggio in Marocco a Agadir oppure in Georgia a Tblisi.

Cosa vedere ad Agadir

Agadir è una delle città da visitare assolutamente in un Tour del Marocco e fa parte del club delle “Più belle Baie del Mondo”.

Questa città si trova sull’oceano e le sue grandi spiagge consento di rilassarsi al meglio. Dal momento che si trova in una zona molto ventilata, qui è possibile praticare numerosi sport come la vela o il kite surf durante il tuo viaggio in Marocco. Poco lontano dalla città ci sono numerose spiagge incontaminate, dove il mare è stupendo.

Meritano sicuramente un Tour del Marocco le spiagge di Aghround, quella di Aourir, la Banana Beach di Jimi Hendrix o quella di Tifnit.

Cosa vedere a Tblisi

Questa città è sospesa tra Asia ed Europa, dunque ricca di suggestioni e di Storia. Questo lo si percepisce in ogni angolo della città: le stradine del centro sono un mix perfetto di stili e culture, tra i palazzi art nouveau, quelli sovietici e quelli in stile ottomano. La storia multiculturale di questa città è confermata dalla presenza di chiese ortodosse, chiese cattoliche, moschee, sinagoghe e addirittura di un tempio zoroastrico.

La Statua della Madre Georgia e la Fortezza di Narikala dominano la città.

Qui non potete perdervi un tour nelle terme del quartiere Abanotubani, coi bagni arabi sotterranei.

