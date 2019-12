Bollo auto, emendamento Lega al Bilancio. Corbetta e Colombo (Lega): “Sconto del 15% con domiciliazione bancaria dal 2020. La Lombardia abbassa le tasse ai cittadini”

Milano, 14 dicembre – “Uno sconto del 15% sul bollo auto per chi lo pagherà tramite il servizio di domiciliazione bancaria. La proposta, che va nell’interesse di alleggerire per quanto in nostro potere la pressione fiscale sui cittadini, è stata presentata come emendamento al Bilancio e verrà discussa nelle seduta del Consiglio regionale di lunedì e martedì”.

Così Alessandro Corbetta e Marco Colombo, Consiglieri regionali della Lega, promotori dell’emendamento che prevede: “Per i pagamenti da effettuare mediante domiciliazione bancaria riferiti a periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, la tassa automobilistica è ridotta del 15% rispetto alla vigente tariffa ordinaria”.

“Il compito della politica, quella fatta bene che siamo abituati a vedere in Lombardia, è agevolare la vita dei cittadini, andando a risparmiare e di conseguenza a far risparmiare loro – spiegano Corbetta e Colombo – la misura che vogliamo introdurre vale oltre 5 milioni di euro in meno di tasse. Siamo l’unica Regione in Italia a prevedere sconti così importanti sul bollo auto”.

“L’ulteriore sconto – sottolineano i Consiglieri –, che passerà quindi dall’attuale 10% al 15% richiesto nell’emendamento, sarà attivo, dopo l’approvazione del provvedimento, a partire dall’inizio del 2020. Il risparmio di 5 milioni di euro per i cittadini è calcolato sulla base delle oltre 750.000 posizioni che ad oggi risultano domiciliate”.

“Mentre il Governo giallorosso aumenta le tasse e sceglie di governare contro l’interesse degli italiani, noi diminuiamo la pressione fiscale e lavoriamo per migliorare la qualità della vita dei cittadini” concludono Corbetta e Colombo.