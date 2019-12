BUCCINASCO. VIOLENZE IN FAMIGLIA, TORNA A CASA ARMATO E UBRIACO: IRRUZIONE DEI CARABINIERI

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 14 dicembre 2019 – Stanotte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Corsico, ha arrestato in flagranza e portato a San Vittore, un ucraino di 44 anni, incensurato, operaio, responsabile di minaccia aggravata, ricettazione e detenzione abusiva di armi e munizioni.

Alle ore 03.30 perveniva una chiamata sul 112 NUE da parte di una donna di origini ucraine residente in città, la quale, con tono di voce basso e tremolante, riferiva all’operatore di Centrale di essersi chiusa in camera da letto con due bambini (anni 8 e un neonato), in quanto era appena rientrato suo marito sotto effetto di bevande alcoliche che, con fare minaccioso, le aveva mostrato una pistola sotto la felpa.

Gli equipaggi in circuito giunti tempestivamente sul posto, adottando le previste procedure operative di sicurezza,

facevano irruzione interno appartamento ed effettuavano perquisizione personale a carico dell’uomo, trovando 40 munizioni ed una pistola marca Beretta calibro 9, oggetto di furto denunciata presso la caserma Carabinieri di Impruneta (Fi) in data 14/4/2014. Indagini in corso finalizzate a delineare eventuali responsabilità penali in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia.

V. A.