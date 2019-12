Cesano Boscone. Progetto “Zero rapine” per un Natale sicuro

Si ripete l’iniziativa “Zero rapine” per disincentivare fenomeni di furti e rapine durante il periodo natalizio, dove le strade sono animate da tanti cittadini

(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 12 dicembre 2019 – Si ripete anche per il 2019 il progetto per un Natale sicuro con “Zero rapine” che gli scorsi anni ha evidenziato ottimi risultati. L’iniziativa nasce proprio in prossimità delle feste, quando le strade della città sono maggiormente frequentate per la presenza di eventi e shopping natalizio e si possono presentare maggiori occasioni di furti e rapine. La Polizia Locale si preoccuperà di pattugliare e presidiare i diversi quartieri garantendo il corretto svolgimento dei servizi messi a disposizione dei cittadini. Per farlo, tutti i veicoli in servizio svolgeranno il pattugliamento con i lampeggianti azionati per segnalare la loro presenza, monitorando la situazione e promuovendo un’azione preventiva a sfavore delle rapine e altri reati di questo tipo in corrispondenza dei principali assi commerciali.

Il progetto ha ottenuto in passato numeri decisamente positivi: zero rapine, nonostante si trattasse di uno dei periodi più̀ intensi dell’anno che registrava centinaia di persone per strada e nei negozi cittadini. Il sindaco Negri e la Giunta comunale, visto il successo, hanno deciso di