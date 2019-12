Cesano Boscone. Vertenza Auchan/Conad: incontro in Villa Marazzi tra Buffagni e i lavoratori

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 14 dicembre 2019 – Nel tardo pomeriggio di ieri, nella sala Consiliare di Villa Marazzi, il vice ministro allo Sviluppo economico Stefano Buffagni ha incontrato, insieme alla portavoce cittadina del M5S, Maria Pulice, i lavoratori e le lavoratrici per discutere della difficile vertenza Auchan/Conad, che è in corso di evoluzione in questi giorni, con importanti novità. Nei giorni scorsi i lavoratori hanno protestato sia in piazza Duomo che davanti al Teatro della Scala, in occasione della ‘Prima’ e diversi gli scioperi nei punti vendita lombardi.

Presenti, oltre agli esponenti del M5S, il Sindaco con alcuni politici della maggioranza. Assente gran parte della politica locale. Imponente il servizio d’ordine da parte delle forze dell’ordine.

La sala consigliare non era gremita come in altre vicende in cui sono stati ospitati incontri con al centro le vertenze sindacali che hanno riguardato aziende del territorio o la stessa Amministrazione Comunale.

Davanti a pochi presenti, il Sottosegretario ha iniziato descrivendo la situazione di questi supermercati in discussione sui tavoli al Ministero, dove sarebbero previsti 3000 esuberi in tutta Italia. Per quanto riguarda il punto vendita Auchan di Cesano non verrà chiuso, ma, dovrebbe essere ridimensionato, in che modo non è ancora chiaro, in quanto è tutto in fase di trattativa, ha ribadito.

La rappresentante Auchan del sindacato CGIL aveva dati sindacali diversi dal viceministro: 6175 gli esuberi e non 3000.

Le lavoratrici, molto provate dal protrarsi della situazione, parevano non soddisfatte dai chiarimenti del viceministro, che erano sempre sul “speriamo di ottenere e migliorare le condizioni” senza dare una certezza sulla data finale delle trattative e, soprattutto, sul loro esito e la salvaguardia dei posti di lavoro.

L’Auchan in tutta Italia perde un milione di euro al giorno.

V. A.