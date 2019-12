Opera. Regalo della farmacia comunale di Opera a tutte le donne per le festività natalizie

(mi-lorenteggio.com) Opera, 14 novembre 2019 – Dedicare del tempo a se stesse e, perchè no, imparare quei piccoli e veloci ‘trucchetti’ per valorizzarsi e avere un make-up perfetto. E’ questo il dono che la farmacia comunale di Opera ha deciso di regalare a tutte le donne in occasione dell’imminente festività natalizia. Insieme ad ‘ICONA MILANO’, il brand di cosmesi di altissima qualità rigorosamente “Made in Italy”, è stata organizzata una giornata dedicata alla bellezza. Una make up artist sarà presente, tutto il giorno, nei locali di via Piantadosi per realizzare un trucco personalizzato e insegnare, a teenagers come a donne in età più matura, come prendersi cura di sé e apparire perfette e in ordine a qualsiasi ora della giornata. Ovviamente, la consulenza e il beauty outfit saranno assolutamente gratuiti. L’importante è prenotare la propria consulenza telefonando al numero 02 4543 3847.

L’iniziativa rientra nell’ambito del “Natale Solidale” organizzato dall’Amministrazione Comunale al fine di dare una valenza in più agli appuntamenti in programma in questo periodo e aiutare, in questo modo, le famiglie più bisognose. Proprio per questo, in caso di acquisto di prodotti di bellezza ICONA MILANO, il brand devolverà il 10% degli introiti in beneficenza. L’appuntamento con la bellezza, dedicato alle donne ma anche ai loro figli, fidanzati o mariti che vogliono fare un regalo utile e gradito, si ripeterà una volta al mese.