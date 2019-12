Ozzero. Incidente stradale lungo la ex SS. 494 Vigeganese, gravi due automobilisti

(mi-Lorenteggio.com) Ozzero, 14 dicembre 2019 – Stamane, prima dell’alba, intorno alle ore 6.25, lungo la ex S. S. Vigevanese, nel tratto che precede il ponte sul Ticino, per un incidente tra due veicoli due automobilisti di 29 e 37 anni, per un grave incidente, sono stati soccorsi dai Vigili del Fuoco, dalla Polstrada e da due ambulanze, una della Croce Azzurra di Vigevano e l’altra da una della Croce Azzurra di Abbiategrasso. Per un ferito si è reso necessario l’intervento anche dell’elisoccorso, giunto da Como, che lo ha trasportato all’ospedale Niguarda di Milano, in codice rosso. L’altro ferito, invece, è stato portato in ospedale in codice giallo.

Poco dopo la mezzanotte, a Vigevano, un automobilista, dopo un incidente in viale dell’industrie, all’altezza del centro commerciale Il Ducale, è stato soccorso dall’elicottero, giunto da Brescia e trasportato in elicottero all’ospedale San Carlo di Milano, in codice giallo.

V. A.