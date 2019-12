Albairate. Auto si ribalta in via Marcatutto

(mi-Lorenteggio.com) Albairate, 15 dicembre 2019 – Stanotte, intorno alle ore 4.50, in via Marcatutto, al Villaggio Rovello, un’auto con all’interno una coppia, lei di 23 anni, lui di 41 anni, si è ribaltata; i coinvolti, dopo esser stati soccorsi dai Carabinieri e da un’ambulanza, un ferito è stato trasportato in codice verde all’Ospedale di Magenta.

Poco, dopo, intorno alle ore 5.51, lungo la Vigevanese all’altezza del Ponte del Naviglio, per un incidente tra due veicoli, in cui sono rimasti coinvolti 5 ragazzi, tra i 19 anni e i 31 anni, un ferito, dopo esser stato soccorso dai Vigili del Fuoco e dal personale sanitario di un’automedica e di un’ambulanza, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Magenta. In corso i rilievi da parte dei Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso per accertare tutta la dinamica e le responsabilità.

V. A.