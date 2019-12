IL MILANO QUANTA SOFFRE PER UN TEMPO, POI DILAGA A CITTADELLA

Milano, 15 dicembre 2019 – Arriva un’altra vittoria in doppia cifra per il Milano Quanta, che a Cittadella, nell’ultimo impegno del 2019, soffre solo per i primi 25 minuti per poi dilagare fino al 10-3 finale. I rossoblu vanno alla pausa per le Festività al primo posto, in coabitazione con i Diavoli Vicenza, prossimi avversari in campionato nella super sfida in programma al Quanta Club l’11 gennaio (il 4 gennaio invece giocheranno a Padova per i quarti di finale di Coppa Italia).

Inizio scoppiettante al PalaHockey: al decimo del primo tempo i Rinoceronti sono già sul 4-1: “In quel momento – racconta Brajan Belcastro, autore di una tripletta – avevamo la gara in pugno, ma ci siamo distratti subendo una rete quando eravamo in power play. Loro hanno preso fiducia accorciando ancora prima della sirena”.

Al riposo sul minimo vantaggio (4-3), il Milano è tornato in pista col vestito migliore, segnando subito il gol che ha girato nuovamente l’inerzia del match, proprio con Belcastro: “Da lì in avanti la gara è stata in discesa. Non era facile viste le assenze in difesa (Barsanti e Rigoni,ndr). Altri giocatori erano acciaccati e hanno stretto i denti. La fluidità del nostro gioco offensivo ha fatto ancora una volta la differenza”.

A referto oltre a Belcastro, anche Bellini (tripletta), Lettera (doppietta), Banchero e Crivellari. Di Lago, Tombolan e Grigoletto le reti venete.