Rozzano. A Mirasole conferenza: “La Luna tra Scienza e Mito”

Conferenza del ciclo: “I Martedì della Scienza 2019”, con il Patrocinio del Comune di Rozzano.

Luogo: Sala conferenze del Centro Culturale Cascina Grande, Via Togliatti 101, Rozzano(MI)

Data e ora: Martedì 17 Dicembre, ore 21

Titolo: “La Luna tra Scienza e Mito”

Relatore: Michele Bini

Note sulla conferenza:

E’ vero che bisogna seminare con la Luna crescente? E che bisogna seguire le fasi lunari per imbottigliare il vino? E che quando cambia la Luna si verificano più nascite?

Cosa c’è di vero in queste e in molte altre credenze popolari e cosa ci dice la Scienza?

Note sul relatore:

Michele Bini, nato a Milano, Project Manager IT su sistemi SCADA per il telecontrollo e rilevamento dati inerenti il trasporto del gas naturale presso una multinazionale dell’energia. E’ astrofilo da una vita (con sommo dispiacere della moglie), con particolare interesse per l’osservazione visuale del cielo stellato. Questo lo porta a trascorrere le notti in cima alle montagne in compagnia del suo fido telescopio da mezzo metro di diametro autocostruito. Da sempre si occupa di divulgazione astronomica e didattica, dalle scuole dell’infanzia ai licei.

Per ulteriori informazioni e per scaricare il volantino della conferenza:

http://www.astrofilirozzano.it/

https://www.facebook.com/gruppoastrofilirozzano

L’ingresso è libero e gratuito a tutti.