(mi-lorenteggio.com) Corsico, 16 dicembre 2019. Alle 00:57 in via Luigi Galvani, SS 494, vicino negozio Tigotà un uomo A.M. a piedi è stato investito in un incidente stradale. In arresto cardiocircolatorio è stato rianimato e trasferito all’ospedale Humanitas.

Redazione